Lady Gaga ocultó su embarazo durante los nueve meses: ahora se mostró con su bebé y se supo quién es el padre

Michael Polansky es graduado de Harvard y tiene su propia empresa. Además, posee una fortuna estimada en 600 millones de dólares. Si bien esa cifra es unos 300 millones menor que la fortuna de Lady Gaga, entre ambos acumularían una impresionante suma cercana a los 1500 millones de dólares.

Sin embargo, el dinero quedó en segundo plano frente al misterio que rodeó al embarazo. Durante los nueve meses de gestación, Lady Gaga y Polansky consiguieron mantener la noticia lejos de la exposición pública, al punto de que las primeras imágenes junto al bebé recién aparecieron ahora.

El hermetismo fue tal que el mundo del espectáculo tomó conocimiento de esta nueva etapa de la vida de la cantante a partir de las fotografías obtenidas por Page Six. En ellas, Lady Gaga fue vista junto a su pareja y el recién nacido mientras caminaban por las calles de San Francisco.

Y hubo otro detalle que tampoco pasó inadvertido. El lugar donde fueron descubiertos no sería casual: se trata de una zona en la que se encuentra la mansión de Michael Polansky, pareja de la reconocida cantante.

Qué se sabe de Michael Polansky, el padre del hijo de Lady Gaga

En medio de la sorpresa por la maternidad de Lady Gaga, uno de los grandes interrogantes que surgió fue quién es Michael Polansky, el hombre que comparte este momento con la cantante y padre de su hijo.

Polansky es un reconocido emprendedor del mundo de las inversiones y la salud. En 2020 cofundó junto a Gaga Outer Biosciences, una empresa dedicada a la salud de la piel. Además, está vinculado a las firmas de inversión y capital riesgo Avos Capital Management y Hawktail.

Su relación profesional con la artista también se extiende a Haus Labs, la marca de cosméticos de Lady Gaga, donde forma parte del consejo de administración.

En el ámbito filantrópico, Polansky fue uno de los impulsores de la Fundación Parker junto a Sean Parker, cofundador de Facebook y Napster. Desde su creación en 2015, se desempeña como director ejecutivo de la organización, enfocada en las ciencias de la vida, la salud pública y la participación ciudadana. También integra la junta directiva del Instituto Parker para la Inmunoterapia del Cáncer.

Su vínculo con Lady Gaga también se fortaleció a partir de su compromiso con distintas causas. Ambos trabajaron juntos en el concierto One World: Together at Home en 2020.

Según una fuente citada por la revista People en 2021, la pareja es "muy trabajadora y les encanta colaborar en proyectos benéficos". Además, aseguró: “No se han quedado de brazos cruzados durante el confinamiento, sino que se han centrado en cómo pueden ayudar”.

En cuanto a su formación, Michael Polansky estudió en la Universidad de Harvard entre 2002 y 2006, donde obtuvo un título en matemáticas aplicadas e informática.