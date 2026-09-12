Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 5) × 4 - 48 ÷ 8 + 37.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (12 + 5) × 4 - 48 ÷ 8 + 37.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
12 + 5 = 17
La expresión queda así: 17 × 4 - 48 ÷ 8 + 37
Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.
17 × 4 = 68 | 48 ÷ 8 = 6
La expresión queda así: 68 - 6 + 37
El cierre se hace de izquierda a derecha.
68 - 6 = 62 |
62 + 37 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y activar la concentración. En cuentas como esta, el detalle de prioridad no es menor; puede cambiar por completo el camino hacia la respuesta.
t