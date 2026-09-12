Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos

12 + 5 = 17

La expresión queda así: 17 × 4 - 48 ÷ 8 + 37

2) Multiplicación y división

Luego se resuelven multiplicación y división antes de sumar o restar.

17 × 4 = 68 | 48 ÷ 8 = 6

La expresión queda así: 68 - 6 + 37

3) Sumas y restas

El cierre se hace de izquierda a derecha.

68 - 6 = 62 |

62 + 37 = (?)

Resultado final: 99

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso este tipo de juego funciona tan bien como entrenamiento rápido: obliga a frenar un segundo, ordenar la información y activar la concentración. En cuentas como esta, el detalle de prioridad no es menor; puede cambiar por completo el camino hacia la respuesta.