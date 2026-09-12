Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

12 + 9 = 21 | 22 - 7 = 15

La expresión queda así: 4 × 21 - 5 × 15 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 21 = 84 | 5 × 15 = 75

La expresión queda así: 84 - 75 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

84 - 75 = 9 |

9 + 28 = (?)

Resultado final: 37

El error más común en este reto es tratar toda la operación como si tuviera una sola prioridad y resolver sin respetar el orden. Practicar estos juegos ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una manera simple y entretenida.