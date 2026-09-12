Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (12 + 9) - 5 × (22 - 7) + 28.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (12 + 9) - 5 × (22 - 7) + 28.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.
12 + 9 = 21 | 22 - 7 = 15
La expresión queda así: 4 × 21 - 5 × 15 + 28
Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.
4 × 21 = 84 | 5 × 15 = 75
La expresión queda así: 84 - 75 + 28
Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.
84 - 75 = 9 |
9 + 28 = (?)
El error más común en este reto es tratar toda la operación como si tuviera una sola prioridad y resolver sin respetar el orden. Practicar estos juegos ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una manera simple y entretenida.