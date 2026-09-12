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Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

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La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 4 × (12 + 9) - 5 × (22 - 7) + 28.

Leé también Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Se resuelven los dos paréntesis antes de multiplicar.

12 + 9 = 21 | 22 - 7 = 15

La expresión queda así: 4 × 21 - 5 × 15 + 28

2) Multiplicaciones

Luego se calculan las multiplicaciones pendientes.

4 × 21 = 84 | 5 × 15 = 75

La expresión queda así: 84 - 75 + 28

3) Sumas y restas

Finalmente se completa la cuenta de izquierda a derecha.

84 - 75 = 9 |

9 + 28 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: este problema no se resuelve de un vistazo

Resultado final: 37

El error más común en este reto es tratar toda la operación como si tuviera una sola prioridad y resolver sin respetar el orden. Practicar estos juegos ayuda a entrenar la concentración, la memoria de trabajo y la atención a los detalles de una manera simple y entretenida.

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