Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

4 + 7 = 11

La expresión queda así: 11² - 5 × 4 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 5 × 4 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 4 = 20

La expresión queda así: 121 - 20 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 20 = 101 |

101 + 24 = (?)

Resultado final: 125

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una única prioridad, sin separar paréntesis, potencia y multiplicación. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera entretenida.