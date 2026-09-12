En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Desafío Matemático
Juego
Juego

Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Banner Seguinos en google DESK
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 7)² - 5 × 4 + 24.

Leé también Desafío matemático: una mente brillante lo resuelve en menos de 10 segundos
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.

Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.

Desafío matemático: cómo resolver la operación paso a paso

1) Paréntesis

Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.

4 + 7 = 11

La expresión queda así: 11² - 5 × 4 + 24

2) Potencia

Luego se calcula la potencia.

11² = 121

La expresión queda así: 121 - 5 × 4 + 24

3) Multiplicación

La multiplicación se resuelve antes de la suma final.

5 × 4 = 20

La expresión queda así: 121 - 20 + 24

4) Sumas y restas

El cierre se hace respetando el orden de aparición.

121 - 20 = 101 |

101 + 24 = (?)

Imagen de pizarra para Desafío Matemático: el desafío está en una prioridad escondida

Resultado final: 125

El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una única prioridad, sin separar paréntesis, potencia y multiplicación. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera entretenida.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Desafío Matemático Juego cuenta Hacks
Notas relacionadas
Desafío matemático: casi nadie lo resuelve antes de los 10 segundos
Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?
Desafío matemático: la complicada cuenta que pocos logran resolver

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar