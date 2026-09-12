Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lográs resolverlo?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 7)² - 5 × 4 + 24.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: (4 + 7)² - 5 × 4 + 24.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
Primero se resuelve la suma dentro del paréntesis.
4 + 7 = 11
La expresión queda así: 11² - 5 × 4 + 24
Luego se calcula la potencia.
11² = 121
La expresión queda así: 121 - 5 × 4 + 24
La multiplicación se resuelve antes de la suma final.
5 × 4 = 20
La expresión queda así: 121 - 20 + 24
El cierre se hace respetando el orden de aparición.
121 - 20 = 101 |
101 + 24 = (?)
El error más común aparece cuando se trata toda la cuenta como si tuviera una única prioridad, sin separar paréntesis, potencia y multiplicación. Este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, repasar reglas básicas y mantener activa la agilidad mental de una manera entretenida.