Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 5 × (14 + 9) - 5 × 3 + 25.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
La regla esencial para resolver este desafío matemático es conocido como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
El siguiente desafío matemático propone evaluar la atención y capacidad de razonamiento. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión: 42 + 5 × (14 + 9) - 5 × 3 + 25.
La regla esencial para resolver operaciones matemáticas mixtas es conocida como PEMDAS (por sus siglas en inglés) o jerarquía de operaciones.
Este criterio indica que primero se resuelven los paréntesis, luego las potencias, después las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha y, por último, las sumas y restas, también de izquierda a derecha.
La suma encerrada entre paréntesis tiene prioridad.
14 + 9 = 23
La expresión queda así: 42 + 5 × 23 - 5 × 3 + 25
Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.
5 × 23 = 115 | 5 × 3 = 15
La expresión queda así: 42 + 115 - 15 + 25
Finalmente se opera en orden de aparición.
42 + 115 = 157 |
157 - 15 = 142 |
142 + 25 = (?)
El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar esas trampas visuales que aparecen en cuentas aparentemente sencillas.