Desafío matemático: ¿en cuánto tiempo lo podés resolver?

14 + 9 = 23

La expresión queda así: 42 + 5 × 23 - 5 × 3 + 25

2) Multiplicaciones

Antes de sumar y restar, se resuelven las dos multiplicaciones.

5 × 23 = 115 | 5 × 3 = 15

La expresión queda así: 42 + 115 - 15 + 25

3) Sumas y restas

Finalmente se opera en orden de aparición.

42 + 115 = 157 |

157 - 15 = 142 |

142 + 25 = (?)

Resultado final: 167

El error más común es empezar a sumar y restar desde el primer número sin resolver antes paréntesis y multiplicaciones. Por eso, este tipo de juego sirve para entrenar la concentración, ordenar el pensamiento y detectar esas trampas visuales que aparecen en cuentas aparentemente sencillas.