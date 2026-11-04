El dramático video del accidente en el que murió un argentino haciendo ala delta en Río de Janeiro

La reconstrucción audiovisual aporta nuevos elementos sobre la secuencia del accidente, ocurrido el lunes 2 de noviembre, aunque todavía no existe una conclusión oficial sobre sus causas.

El video del accidente de ala delta: qué muestran las tres cámaras

Las grabaciones difundidas permiten observar el recorrido del ala delta durante sus últimos segundos en el aire. En una primera secuencia, registrada por los dispositivos colocados en el aparato, el instructor y el turista argentino parecen mantener la calma mientras se aproximan a la zona de aterrizaje.

No se advierten gestos evidentes de alarma antes de la maniobra final. Tampoco se escuchan, en el material difundido, advertencias claras sobre algún problema durante el vuelo.

Sin embargo, la situación cambia abruptamente cuando el ala delta comienza a acercarse al sector del paseo costero. El aparato realiza un giro hacia el mar, se inclina aproximadamente 45 grados y desciende a una altura extremadamente baja.

En ese momento, una de las puntas del ala roza la arena, mientras que la otra impacta contra el paredón que separa la playa del paseo marítimo.

El choque provoca que los dos ocupantes caigan violentamente sobre una rampa de cemento. Toda la secuencia ocurre en apenas unos segundos y quedó registrada desde distintos ángulos, lo que permitirá a los investigadores comparar las imágenes y reconstruir con mayor precisión los movimientos del aparato.

La maniobra que investigan como posible causa de la tragedia

Uno de los principales interrogantes es por qué el instructor realizó un giro a tan poca altura cuando estaba a punto de aterrizar. Los primeros testimonios recogidos por las autoridades indican que el ala delta se apartó de la trayectoria habitual de aproximación a la playa.

Bruno Menescal, representante del Club São Conrado de Vuelo Libre, explicó que las condiciones del viento eran favorables al momento del accidente y planteó que podría haberse producido un error de cálculo durante la maniobra.

Según su evaluación preliminar, el instructor habría realizado una curva demasiado cerrada y a una altura insuficiente para recuperar el control del aparato.

No obstante, esta interpretación todavía debe ser contrastada con los resultados de las pericias. La Policía Civil de Río de Janeiro analiza las imágenes para determinar si existió una equivocación humana, una falla del equipo u otra circunstancia que pudiera haber influido en la caída.