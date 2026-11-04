El gran proyecto que quedó pendiente e ilusionaba a Daniel Bifulco de Los Jaimitos antes de su muerte

Fue Pablo Cabaleiro, el Mago Sin Dientes, quien anunció a través de su cuenta en Instagram que había firmado su contrato para la próxima temporada veraniega en Mar del Plata con el espectáculo La magia de la risa.

La obra humorística estaba integrada además por Daniel Bifulco y Flavio Hijitus Gastaldi y se iban a presentar en el Teatro Victoria de la ciudad balnearia de martes a domingos.

"Ahora sí otro contrato firmado", indicaba en su posteo el Mago Sin Dientes. En la imagen aparecía Bifulco junto a sus compañeros de elenco mostrándose felices por la confirmación de la obra en cartelera.

Incluso desde su cuenta en Instagram, Daniel Bifulco había compartido entusiasmado las novedades que se venían en cuanto a su carrera. "Venimos", anunció sobre el espectáculo que lo tenía como uno de sus protagonistas.

Quién encontró sin vida a Daniel Bifulco, uno de Los Jaimitos de Videomatch

El actor Daniel Bifulco fue encontrado este miércoles sin vida en su casa. La primera información sobre su fallecimiento fue difundida por el periodista Pablo Layús y las primeras versiones señalaron que el humorista habría sufrido un infarto.

Según se supo, fue su mamá quien encontró al actor sin vida en su domicilio. Sin embargo, hasta el momento no se había difundido una confirmación oficial sobre la causa de su muerte.

Daniel Bifulco formó parte del trío que compartía con Roberto Peña y Rodrigo Vagoneta. Caracterizados como chicos traviesos, los artistas interpretaban canciones con letras pícaras, juegos de palabras y referencias a la actualidad, una fórmula que se convirtió en uno de los segmentos recordados de Videomatch, ciclo conducido por Marcelo Tinelli.