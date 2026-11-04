Cristina Kirchner publicó un mensaje en inglés tras la derrota de Donald Trump en EE.UU.

Durante la conversación con The Washington Post, Cristina Kirchner cuestionó su condena en la causa Vialidad, apuntó contra el Poder Judicial y criticó la gestión económica del Gobierno de Javier Milei. También reconoció errores del peronismo durante la administración de Alberto Fernández y analizó las dificultades de la oposición para construir una alternativa política.

Su eventual candidatura presidencial está condicionada por la condena firme en la causa Vialidad, que contempla seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por eso, cualquier posibilidad de competir en 2027 depende de que se modifique su situación judicial.

Durante la conversación con el medio norteamericano, la ex presidenta volvió a rechazar las acusaciones de corrupción y cuestionó el proceso judicial que derivó en su condena. En particular, apuntó contra el funcionamiento de la Justicia argentina y sostuvo que su situación responde a una persecución política.

Kirchner, por su parte, insistió en su inocencia y volvió a cuestionar a los tribunales que intervinieron en la causa. “Dime dónde puse el dinero, porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”, afirmó.

En la entrevista, Cristina también hizo referencia a su vínculo con Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente de Brasil atravesó un proceso judicial que lo llevó a prisión y posteriormente recuperó la posibilidad de competir electoralmente, luego de que sus condenas fueran anuladas.

Según relató la ex mandataria, Lula la visitó el año pasado y le aconsejó mantenerse activa físicamente y evitar caer en la depresión durante el período de detención domiciliaria.