En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Cristina Fernández de Kirchner
Donald Trump
Redes sociales

Cristina Kirchner publicó un mensaje en inglés tras la derrota de Donald Trump en EE.UU.

La publicación llegó dos días después de que, en una entrevista con The Washington Post, no descartara volver a competir por la Presidencia si recupera sus derechos políticos.

Cristina Kirchner publicó un enigmático mensaje en inglés tras la derrota de Trump en Estados Unidos. (Foto: archivo)

Cristina Kirchner publicó un enigmático mensaje en inglés tras la derrota de Trump en Estados Unidos. (Foto: archivo)

Cristina Fernández de Kirchner volvió a publicar un mensaje en sus redes sociales este miércoles, en medio de las repercusiones por las elecciones de Estados Unidos. "Beautiful morning!!!" ("¡Hermosa mañana!!!"), escribió en inglés en su cuenta de X, en una publicación que se conoció después de la derrota electoral de Donald Trump.

Leé también Cristina Kirchner, Kicillof, Massa y Alberto Fernández celebraron el triunfo de Lula en Brasil
Cristina Kirchner, Kicillof, Massa y Alberto Fernández celebraron el triunfo de Lula en Brasil. (Foto: archivo)

El mensaje de la exmandataria se dio en un contexto de repercusión internacional por los resultados de los comicios estadounidenses y se sumó a la actividad política que había tenido en los últimos días. Dos jornadas antes, Cristina había dejado abierta la posibilidad de volver a competir por la Presidencia en 2027, durante una entrevista con el diario The Washington Post.

Aunque no acompañó el saludo con una explicación, la frase fue publicada tras el revés electoral de Trump y quedó asociada a ese escenario político internacional.

La frase de Cristina Kirchner que abrió el escenario de 2027

La declaración de la exmandataria se conoció el lunes, a partir de una entrevista realizada en el departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.

Durante la conversación con The Washington Post, Cristina Kirchner cuestionó su condena en la causa Vialidad, apuntó contra el Poder Judicial y criticó la gestión económica del Gobierno de Javier Milei. También reconoció errores del peronismo durante la administración de Alberto Fernández y analizó las dificultades de la oposición para construir una alternativa política.

Su eventual candidatura presidencial está condicionada por la condena firme en la causa Vialidad, que contempla seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Por eso, cualquier posibilidad de competir en 2027 depende de que se modifique su situación judicial.

Durante la conversación con el medio norteamericano, la ex presidenta volvió a rechazar las acusaciones de corrupción y cuestionó el proceso judicial que derivó en su condena. En particular, apuntó contra el funcionamiento de la Justicia argentina y sostuvo que su situación responde a una persecución política.

Kirchner, por su parte, insistió en su inocencia y volvió a cuestionar a los tribunales que intervinieron en la causa. “Dime dónde puse el dinero, porque, sinceramente, si lo hubiera robado, no estaría en la cárcel. Sería libre, porque habría podido comprar al sistema judicial argentino, que es corrupto”, afirmó.

En la entrevista, Cristina también hizo referencia a su vínculo con Luiz Inácio Lula da Silva. El presidente de Brasil atravesó un proceso judicial que lo llevó a prisión y posteriormente recuperó la posibilidad de competir electoralmente, luego de que sus condenas fueran anuladas.

Según relató la ex mandataria, Lula la visitó el año pasado y le aconsejó mantenerse activa físicamente y evitar caer en la depresión durante el período de detención domiciliaria.

En pocas palabras

  • Mensaje enigmático: Cristina Kirchner publicó un escueto saludo en inglés en sus redes sociales.
  • Posible regreso: La expresidenta dejó abierta la posibilidad de competir en las elecciones presidenciales de 2027.
  • Condición judicial: Su candidatura depende de la recuperación de sus derechos políticos tras su condena.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Cristina Fernández de Kirchner Donald Trump Estados Unidos
Notas relacionadas
Hotesur y Los Sauces: reanudaron la lectura de las acusaciones a Cristina y Máximo Kirchner
Cristina Kirchner dejó abierta la posibilidad de competir en las elecciones de 2027: "¿Por qué no?"
Lula da Silva les agradeció a Sergio Massa y otros dirigentes por sus felicitaciones tras el triunfo

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar