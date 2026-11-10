Quiénes son Mama Antula, el Cura Brochero y los otros santos y beatos argentinos nombrados por León XIV

Su obra en Traslasierra: caminos, escuelas e iglesias

En 1869 fue destinado a la región de Traslasierra, donde encontró una población dispersa, empobrecida y prácticamente aislada por las montañas. Lejos de limitar su tarea a la evangelización, Brochero entendió que su misión también consistía en mejorar las condiciones materiales de sus habitantes.

Recorría enormes distancias montado en su mula, a la que llamaba Malacara, para visitar a los pobladores, asistir a los enfermos y acercar la palabra de Dios. Impulsó la construcción de caminos, escuelas, capillas, acueductos y una casa de ejercicios espirituales que inauguró en 1877 y que recibió a miles de personas.

Su manera de hablar, con expresiones populares y un lenguaje sencillo, le permitió ganarse el respeto y el cariño de los habitantes. Por eso recibió el apodo de «Cura Gaucho».

La lepra, sus últimos años y su muerte

Su compromiso con los enfermos tuvo un costo personal. Durante sus visitas a personas afectadas por la lepra, contrajo la enfermedad. Según la tradición, el contagio se produjo por compartir el mate con ellos.

En 1908 debió abandonar su actividad como párroco debido al avance de la enfermedad. Sus últimos años estuvieron marcados por el deterioro físico: perdió la vista y sufrió graves dificultades de movilidad.

Murió el 26 de enero de 1914, a los 73 años, en Villa del Tránsito, localidad cordobesa que actualmente lleva su nombre: Villa Cura Brochero.

El 16 de octubre de 2016, el papa Francisco lo canonizó en una ceremonia celebrada en la plaza de San Pedro, en el Vaticano.

Mama Antula

María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, fue la primera santa argentina de la Iglesia católica. Nació en 1730 en el interior de Santiago del Estero y se convirtió en una de las figuras religiosas más importantes del período colonial. Fue canonizada por el papa Francisco el 11 de febrero de 2024, en una ceremonia celebrada en el Vaticano.

Su vida estuvo marcada por una decisión poco habitual para una mujer de su época: no eligió ni el matrimonio ni el convento. Desde joven se dedicó a colaborar con los religiosos, enseñar catecismo y organizar actividades espirituales. Su vocación estuvo especialmente vinculada a la Compañía de Jesús.

En 1767, cuando el rey de España ordenó la expulsión de los jesuitas de los territorios americanos, Mama Antula decidió continuar con su tarea evangelizadora. Recorrió descalza y en condiciones muy precarias distintas provincias argentinas, entre ellas Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Buenos Aires. En total, caminó más de 5.000 kilómetros.

La Santa Casa y sus últimos años

En 1779 llegó a Buenos Aires, donde impulsó la construcción de la Santa Casa de Ejercicios Espirituales, ubicada en el actual barrio de Constitución. Allí logró que más de 70.000 personas participaran de los retiros espirituales.

Mama Antula murió el 7 de marzo de 1799, en esa misma casa. Sus restos descansan actualmente en la iglesia de Nuestra Señora de la Piedad, en la Ciudad de Buenos Aires. El papa Francisco la canonizó en 2024, convirtiéndola en la primera mujer argentina en alcanzar la santidad

Fray Mamerto Esquiú y Ceferino Namuncurá, presentes en las palabras de la homilía de León XIV. (foto: A24.com)

Fray Mamerto Esquiú

Fue un sacerdote franciscano, obispo y orador argentino, reconocido por su defensa de la unidad nacional y de la Constitución de 1853. Nació el 11 de mayo de 1826 en Piedra Blanca, provincia de Catamarca.

Ingresó muy joven a la orden franciscana y fue ordenado sacerdote en 1848. Alcanzó notoriedad nacional el 9 de julio de 1853, cuando pronunció un célebre sermón en la iglesia matriz de Catamarca para respaldar la recientemente sancionada Constitución Nacional. Su prédica, conocida como el «Sermón de la Constitución», convocó a respetar la ley y superar las divisiones políticas que habían enfrentado a los argentinos.

A lo largo de su vida también se desempeñó como docente, periodista y religioso. En 1880 fue designado obispo de Córdoba, cargo que ejerció hasta su muerte.

Falleció el 10 de enero de 1883, en la localidad catamarqueña de El Suncho, mientras regresaba de una misión pastoral.

El papa Juan Pablo II lo declaró venerable en 2006 y el papa Francisco lo beatificó el 4 de septiembre de 2021, luego de reconocerse un milagro atribuido a su intercesión.

Ceferino Namuncurá

Fue un joven argentino de origen mapuche, perteneciente a una familia de caciques, que se convirtió en una de las figuras religiosas más populares del país. Nació el 26 de agosto de 1886 en Chimpay, provincia de Río Negro. Era hijo de Manuel Namuncurá, reconocido cacique mapuche.

A los 11 años, su padre lo envió a Buenos Aires para que recibiera educación y pudiera convertirse en un futuro defensor de su pueblo. Primero asistió a una escuela estatal y luego ingresó al colegio salesiano Pío IX, donde comenzó su formación religiosa.

Allí descubrió su vocación sacerdotal y expresó su deseo de estudiar para regresar y ayudar a su comunidad. "Quiero estudiar para ser útil a mi pueblo", fue una de las frases que sintetizó su proyecto de vida.

Ingresó como aspirante salesiano en Viedma, pero enfermó de tuberculosis. En busca de un tratamiento, viajó a Italia, donde fue recibido en audiencia privada por el papa Pío X.

Murió el 11 de mayo de 1905, en Roma, cuando tenía apenas 18 años. Sus restos descansan en el santuario de Fortín Mercedes, en la provincia de Buenos Aires. El papa Juan Pablo II lo beatificó el 11 de noviembre de 2007. Es conocido popularmente como e"«Santo de las Pampas".

Los demas personajes nombrados por León XIV para seguir su ejemplo. (Foto: A24.com)

Los demás nombrados por León XIV

Santa Nazaria Ignacia de Santa Teresa de Jesús (1889-1943): Nació en Madrid, España, y desarrolló gran parte de su misión religiosa en Bolivia y Argentina. Fundó la congregación de las Hermanas Misioneras Cruzadas de la Iglesia y fue canonizada en 2018.

Beata María del Tránsito Cabanillas (1821-1885): Nació en Córdoba, Argentina. Fundó la congregación de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas y fue beatificada por Juan Pablo II en 2002.

Beata Catalina de María Rodríguez (1823-1896): Nació en Córdoba. Fundó la congregación de las Esclavas del Corazón de Jesús, dedicada a la educación y asistencia de mujeres y niños. Fue beatificada en 2017.

Beata María Ludovica de Angelis (1880-1962): Nació en Italia y llegó a la Argentina en 1907. Dedicó su vida al cuidado de niños enfermos en el Hospital de Niños de La Plata. Fue beatificada en 2004.

Beata María Crescencia Pérez (1897-1932): Nació en San Martín, provincia de Buenos Aires. Perteneció a la congregación de las Hijas de María Santísima del Huerto y dedicó su vida al cuidado de enfermos y niños. Fue beatificada en 2012.

San Artémides Zatti (1880-1951): Nació en Italia y emigró a la Argentina cuando era niño. Fue religioso salesiano y enfermero en Viedma, donde dedicó su vida a atender a los enfermos y más necesitados. Fue canonizado en 2022.

Beata Laura Vicuña (1891-1904): Nació en Santiago de Chile y murió en Junín de los Andes, Neuquén, a los 12 años. Alumna de las Hijas de María Auxiliadora, es considerada un ejemplo de entrega y sacrificio cristiano. Fue beatificada en 1988.

San Héctor Valdivielso Sáez (1910-1934): Nació en Buenos Aires y fue religioso de los Hermanos de las Escuelas Cristianas (lasallanos). Murió mártir durante la Revolución de Asturias, en España, y fue canonizado en 1999.