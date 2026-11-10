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AUH: adelantan cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento

Las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado determinó cuál sería el incremento que recibirán los beneficiarios en el último mes del año. El monto que percibirían por cada hijo y qué monto se depositaría directamente en sus cuentas.

Adelantan cuánto pagaría ANSES a la AUH en diciembre con el aumento (Foto: A24.com).

Adelantan cuánto pagaría ANSES a la AUH en diciembre con el aumento (Foto: A24.com).

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) podrían recibir un aumento del 1,8% en diciembre de 2026, de acuerdo con las proyecciones del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central. De confirmarse esta estimación, el monto general de la prestación ascendería a $162.484 por hijo, aunque el pago directo será de $129.987,20 para la mayoría de los beneficiarios, debido a la retención del 20% que aplica la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Leé también Jubilados, AUH y más: cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento, aguinaldo y bono
Cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento, aguinaldo y bono (Foto: A24.com).

La actualización todavía no es definitiva. El porcentaje final dependerá del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a octubre, que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dará a conocer este jueves 12 de noviembre a las 16.

Una vez publicado el indicador, ANSES deberá confirmar los nuevos valores de las prestaciones previsionales y sociales mediante la correspondiente resolución.

AUH de ANSES: cuánto se cobraría por hijo en diciembre

Con una suba proyectada del 1,8%, la AUH general alcanzaría los $162.484 brutos por cada hijo menor de edad. Sin embargo, el organismo previsional deposita habitualmente el 80% de la asignación y retiene el 20% restante hasta que los titulares acrediten el cumplimiento de los controles de salud, vacunación y educación mediante la Libreta AUH.

De esta manera, los montos estimados para diciembre serían:

  • AUH general: $162.484 por hijo.

  • Pago directo del 80%: $129.987,20.

  • Monto retenido del 20%: $32.496,80.

  • AUH por hijo con discapacidad: $529.059.

  • Pago directo del 80% por discapacidad: $423.247,20.

En el caso de los beneficiarios que residen en la Zona 1, la asignación general se elevaría a $211.230 por hijo, mientras que la prestación por discapacidad llegaría a $687.778.

Hay una excepción al esquema habitual de retención: los titulares de AUH con niños de hasta 5 años que tengan los controles sanitarios validados automáticamente por el Ministerio de Salud pueden cobrar el 100% de la prestación, de acuerdo con la normativa vigente mencionada en la información de base.

Complemento Leche: cuánto se pagaría en diciembre

Los beneficiarios de la AUH que cumplan con las condiciones para acceder al Complemento Leche del Plan 1000 Días también recibirían una actualización. Según las estimaciones, este refuerzo alcanzaría los $61.287 en diciembre de 2026.

Este adicional está destinado a acompañar la alimentación y el cuidado de embarazadas y niños pequeños, y se acredita junto con las prestaciones correspondientes.

Cómo se calcula el aumento de la AUH

La actualización de diciembre se encuentra vinculada al mecanismo de movilidad mensual de ANSES, que toma como referencia la inflación de dos meses anteriores al período de aplicación.

Por ese motivo, la proyección del 1,8% surge de las estimaciones del REM, pero el porcentaje definitivo quedará sujeto al IPC de octubre que publique el INDEC.

Hasta que se conozca ese dato y ANSES oficialice los nuevos importes, los valores de diciembre deben considerarse estimativos.

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