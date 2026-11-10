AUH: adelantan cuánto pagaría ANSES en diciembre con el aumento

De esta manera, los montos estimados para diciembre serían:

AUH general: $162.484 por hijo.

Pago directo del 80%: $129.987,20.

Monto retenido del 20%: $32.496,80.

AUH por hijo con discapacidad: $529.059.

Pago directo del 80% por discapacidad: $423.247,20.

En el caso de los beneficiarios que residen en la Zona 1, la asignación general se elevaría a $211.230 por hijo, mientras que la prestación por discapacidad llegaría a $687.778.

Hay una excepción al esquema habitual de retención: los titulares de AUH con niños de hasta 5 años que tengan los controles sanitarios validados automáticamente por el Ministerio de Salud pueden cobrar el 100% de la prestación, de acuerdo con la normativa vigente mencionada en la información de base.

Complemento Leche: cuánto se pagaría en diciembre

Los beneficiarios de la AUH que cumplan con las condiciones para acceder al Complemento Leche del Plan 1000 Días también recibirían una actualización. Según las estimaciones, este refuerzo alcanzaría los $61.287 en diciembre de 2026.

Este adicional está destinado a acompañar la alimentación y el cuidado de embarazadas y niños pequeños, y se acredita junto con las prestaciones correspondientes.

Cómo se calcula el aumento de la AUH

La actualización de diciembre se encuentra vinculada al mecanismo de movilidad mensual de ANSES, que toma como referencia la inflación de dos meses anteriores al período de aplicación.

Por ese motivo, la proyección del 1,8% surge de las estimaciones del REM, pero el porcentaje definitivo quedará sujeto al IPC de octubre que publique el INDEC.

Hasta que se conozca ese dato y ANSES oficialice los nuevos importes, los valores de diciembre deben considerarse estimativos.