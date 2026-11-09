León XIV en Córdoba: horarios, recorrido en papamóvil y agenda completa del Papa este martes

Al finalizar la misa, el Papa realizará un recorrido en papamóvil para saludar a quienes se acerquen a participar de la actividad. La celebración será uno de los momentos principales de su visita a la provincia.

La jornada se desarrollará en el marco del feriado provincial dispuesto para este martes, con el objetivo de facilitar la participación de los cordobeses y organizar la circulación ante la llegada de visitantes.

Cómo será el recorrido de León XIV en papamóvil por Córdoba

Después de la misa, León XIV se trasladará en papamóvil por distintas calles de la capital provincial. El trayecto comenzará en la zona de avenida Colón y Santa Fe, continuará por avenida Colón, avenida General Paz, avenida Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado.

El trayecto comenzará en la zona de avenida Colón y Santa Fe hasta llegar al Arzobispado. (Foto: archivo)

Alrededor de las 12:30, el pontífice tiene previsto saludar a los fieles desde el balcón del edificio, ubicado en el centro de la ciudad. Se espera que ese momento reúna a una gran cantidad de personas a lo largo del recorrido.

El encuentro con representantes de la Iglesia cordobesa

La agenda continuará a las 15:15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde León XIV mantendrá un encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Antes de la reunión, el Papa ingresará al templo para realizar una oración en privado. La actividad estará dedicada al encuentro con los distintos integrantes de la comunidad eclesiástica de Córdoba.

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en donde León XIV mantendrá un encuentro con los distintos integrantes de la comunidad eclesiástica de Córdoba. (Foto: archivo)

Una vez concluida esa visita, el pontífice se dirigirá al aeropuerto para emprender el regreso a Buenos Aires. La partida está prevista para las 16.55 y el aterrizaje en Aeroparque, para las 18:10.

La agenda del Papa después de su regreso a Buenos Aires

La actividad de León XIV continuará esa misma noche en la ciudad de Buenos Aires. A las 20:15 participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.