En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Actualidad
Papa León XIV
Córdoba
Visita papal

León XIV en Córdoba: horarios, recorrido en papamóvil y agenda completa del Papa este martes

El pontífice llegará a la provincia este martes para celebrar una misa en la Escuela de Aviación Militar. También recorrerá la ciudad en papamóvil, saludará a los fieles desde el Arzobispado y mantendrá un encuentro con representantes de la Iglesia cordobesa.

León XIV en Córdoba: horarios

León XIV en Córdoba: horarios, recorrido en Papamóvil y agenda completa del Papa este martes. (Foto: Reuters).

El papa León XIV llegará a Córdoba este martes a las 9 para cumplir con una agenda que tendrá como actividad central una misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ubicada en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). Durante su visita, también realizará un recorrido en papamóvil por la capital provincial y se reunirá con integrantes de la Iglesia local antes de regresar a Buenos Aires.

Leé también El mensaje del papa León XIV en la UCA: "Privar a la persona de su trabajo es herir su dignidad"
León XIV se reunió con sindicalistas, empresarios y movimientos sociales en la UCA. (Foto: Reuters).

El avión papal partirá desde Aeroparque a las 7:30 y aterrizará en el Aeropuerto Internacional Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella a las 9. Desde allí, el pontífice se trasladará al predio donde se desarrollará la celebración religiosa, prevista para las 10.

Durante su visita, también realizará un recorrido en papamóvil por la capital provincial. (Foto: Reuters)

Durante su visita, también realizará un recorrido en papamóvil por la capital provincial. (Foto: Reuters)

La visita se producirá después de las actividades que León XIV encabezó en Buenos Aires y de su paso por el Cottolengo Don Orione, en Claypole. La jornada cordobesa concentrará distintos momentos de encuentro con los fieles y representantes de la comunidad religiosa.

A qué hora es la misa de León XIV en Córdoba

La celebración central comenzará a las 10 en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, dentro del complejo de FAdeA. Se espera la presencia de un millón de personas provenientes de Córdoba y de otras provincias.

Al finalizar la misa, el Papa realizará un recorrido en papamóvil para saludar a quienes se acerquen a participar de la actividad. La celebración será uno de los momentos principales de su visita a la provincia.

La jornada se desarrollará en el marco del feriado provincial dispuesto para este martes, con el objetivo de facilitar la participación de los cordobeses y organizar la circulación ante la llegada de visitantes.

Cómo será el recorrido de León XIV en papamóvil por Córdoba

Después de la misa, León XIV se trasladará en papamóvil por distintas calles de la capital provincial. El trayecto comenzará en la zona de avenida Colón y Santa Fe, continuará por avenida Colón, avenida General Paz, avenida Vélez Sársfield e Hipólito Yrigoyen, hasta llegar al Arzobispado.

El trayecto comenzará en la zona de avenida Colón y Santa Fe hasta llegar al Arzobispado. (Foto: archivo)

El trayecto comenzará en la zona de avenida Colón y Santa Fe hasta llegar al Arzobispado. (Foto: archivo)

Alrededor de las 12:30, el pontífice tiene previsto saludar a los fieles desde el balcón del edificio, ubicado en el centro de la ciudad. Se espera que ese momento reúna a una gran cantidad de personas a lo largo del recorrido.

El encuentro con representantes de la Iglesia cordobesa

La agenda continuará a las 15:15 en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, donde León XIV mantendrá un encuentro pastoral con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas y agentes pastorales.

Antes de la reunión, el Papa ingresará al templo para realizar una oración en privado. La actividad estará dedicada al encuentro con los distintos integrantes de la comunidad eclesiástica de Córdoba.

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en donde León XIV mantendrá un encuentro con los distintos integrantes de la comunidad eclesiástica de Córdoba. (Foto: archivo)

La Catedral de Nuestra Señora de la Asunción en donde León XIV mantendrá un encuentro con los distintos integrantes de la comunidad eclesiástica de Córdoba. (Foto: archivo)

Una vez concluida esa visita, el pontífice se dirigirá al aeropuerto para emprender el regreso a Buenos Aires. La partida está prevista para las 16.55 y el aterrizaje en Aeroparque, para las 18:10.

La agenda del Papa después de su regreso a Buenos Aires

La actividad de León XIV continuará esa misma noche en la ciudad de Buenos Aires. A las 20:15 participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Monumento de los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.

En pocas palabras

  • El Papa León XIV llegará a Córdoba este martes 10 de noviembre para celebrar una misa a las 10 en la Escuela de Aviación Militar.
  • Recorrerá la ciudad en papamóvil, saludará a los fieles desde el Arzobispado y se reunirá con representantes de la Iglesia cordobesa.
  • Por la tarde regresará a Buenos Aires, completando una jornada de actividades religiosas y encuentros.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Papa León XIV Córdoba Agenda
Notas relacionadas
El papa León XIV recibió a cinco personas que fueron víctimas de abuso sexual por parte de miembros de la iglesia
Los testimonios que conmovieron al papa León XIV antes de su discurso en la UCA
Desde el Arzobispado de Buenos Aires, León XIV salió a saludar a los fieles y agradeció la bienvenida

Últimas Noticias

Más sobre Actualidad

Más sobre Actualidad

Te puede interesar