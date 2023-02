Es electricista y contó que quisieron pagarle con sexo

En el video, Marcos contó que fue a hacer un trabajo a una casa en donde tenía que cambiar todo el cableado por una fuga eléctrica, por lo que se demoró entre tres y cuatro días, y en ese momento notó una actitud extraña por parte de la dueña.

“Me buscaba la lengua, pero yo no me daba cuenta de nada. De repente me dice: ‘¿Qué querés comer?’”, contó en su video. A lo que agregó: “‘No te hagas problema, voy a mi casa y vengo. Despreocupate por mí’, le dije porque aparte me hacía sentir incómodo la situación. Me empezó a insistir tanto que le digo ‘bueno, está bien’”, indicó el hombre.

Según explicó el electricista, la mujer tuvo que pagarle y fue a su casa. “Entró y me tiró muchas indirectas. Yo no avance porque dije ‘acá hago cagada, conozco al marido, conozco a todos’. Pero, cuando la atracción es tan fuerte, no hay razón que funcione: “No avancé ese día, pero avancé en otro”, remató Marcos en su video.

