El detalle que determinará cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en abril
El incremento para este sector ya es oficial, pero un detalle clave define quiénes son los que podrán cobrar más en el cuarto mes del año. Los detalles.
Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en abril (Foto: archivo).
El aumento para los jubilados de ANSES fue confirmado oficialmente por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) y marcó una suba del 2,9% en todos los haberes previsionales. La medida impactó directamente en millones de jubilados y pensionados, al tiempo que redefinió el monto máximo que se podrá cobrar durante el cuarto mes del año.
Este ajuste también vino acompañado por la publicación del calendario de pagos, lo que permitió ordenar el cobro según la terminación del DNI, como ocurre habitualmente.
Desde el organismo previsional detallaron que el incremento se aplicó sobre todas las escalas, aunque no todos los beneficiarios recibirán los mismos adicionales.
Cuánto pasa a ser la jubilación máxima
Uno de los datos más relevantes del aumento jubilados ANSES abril 2026 fue la actualización del haber máximo jubilatorio.
Para aquellos trabajadores que realizaron aportes sobre los niveles salariales más altos durante su vida laboral, el nuevo monto quedó fijado en $2.559.188,80.
Esta cifra se transformó en el techo previsional vigente para abril. Representó el valor más alto que un jubilado puede percibir dentro del sistema administrado por ANSES. Sin embargo, este grupo quedó excluido de un beneficio clave que sí alcanzó a otros sectores.
Quiénes no cobran el bono de $70.000
ANSES aclaró que los jubilados que perciben haberes elevados, incluyendo quienes cobran la jubilación máxima, no recibirán el bono extraordinario de $70.000.
Este refuerzo económico fue diseñado exclusivamente para:
Jubilados que cobran el haber mínimo
Sectores con ingresos por debajo de un umbral determinado
El objetivo fue reforzar los ingresos de quienes se encuentran en una situación más vulnerable dentro del sistema previsional.
Esta diferencia generó una brecha entre los distintos grupos de beneficiarios, ya que mientras algunos recibieron un ingreso adicional, otros solo percibieron el aumento del 2,9%.
Cómo quedaron los haberes tras el aumento
El incremento aplicado en abril impactó de forma directa en todas las categorías previsionales. Si bien el porcentaje fue uniforme, el resultado final varió según el nivel de ingresos previo. Es decir, quienes cobraban más, recibieron un aumento mayor en términos absolutos, aunque sin bono adicional.
Desde ANSES explicaron que este mecanismo busca mantener cierta proporcionalidad dentro del sistema.
Calendario de pagos completo de abril
El cronograma de pagos fue organizado en tres grandes grupos, como es habitual: