El detalle que determinará cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en abril

Para aquellos trabajadores que realizaron aportes sobre los niveles salariales más altos durante su vida laboral, el nuevo monto quedó fijado en $2.559.188,80.

Esta cifra se transformó en el techo previsional vigente para abril. Representó el valor más alto que un jubilado puede percibir dentro del sistema administrado por ANSES. Sin embargo, este grupo quedó excluido de un beneficio clave que sí alcanzó a otros sectores.

Quiénes no cobran el bono de $70.000

ANSES aclaró que los jubilados que perciben haberes elevados, incluyendo quienes cobran la jubilación máxima, no recibirán el bono extraordinario de $70.000.

Este refuerzo económico fue diseñado exclusivamente para:

Jubilados que cobran el haber mínimo

Sectores con ingresos por debajo de un umbral determinado

El objetivo fue reforzar los ingresos de quienes se encuentran en una situación más vulnerable dentro del sistema previsional.

Esta diferencia generó una brecha entre los distintos grupos de beneficiarios, ya que mientras algunos recibieron un ingreso adicional, otros solo percibieron el aumento del 2,9%.

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Cómo quedaron los haberes tras el aumento

El incremento aplicado en abril impactó de forma directa en todas las categorías previsionales. Si bien el porcentaje fue uniforme, el resultado final varió según el nivel de ingresos previo. Es decir, quienes cobraban más, recibieron un aumento mayor en términos absolutos, aunque sin bono adicional.

Desde ANSES explicaron que este mecanismo busca mantener cierta proporcionalidad dentro del sistema.

Calendario de pagos completo de abril

El cronograma de pagos fue organizado en tres grandes grupos, como es habitual:

Pensiones No Contributivas (PNC)

Jubilados que no superan el haber mínimo

Jubilados con haberes superiores a la mínima

A continuación, las fechas confirmadas:

Pensiones no contributivas: cuándo cobran

DNI terminados en 0 y 1: 10 de abril

DNI terminados en 2 y 3: 13 de abril

DNI terminados en 4 y 5: 14 de abril

DNI terminados en 6 y 7: 15 de abril

DNI terminados en 8 y 9: 15 de abril

Jubilados que cobran la mínima: cuándo cobran

DNI terminado en 0: 10 de abril

DNI terminado en 1: 13 de abril

DNI terminado en 2: 14 de abril

DNI terminado en 3: 15 de abril

DNI terminado en 4: 16 de abril

DNI terminado en 5: 17 de abril

DNI terminado en 6: 20 de abril

DNI terminado en 7: 21 de abril

DNI terminado en 8: 22 de abril

DNI terminado en 9: 23 de abril

Jubilados con haberes superiores: cuándo cobran