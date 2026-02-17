Leonardo Sbaraglia brilla en Netflix con la película española más vista y es un thriller impactante

La cinta cerró una trilogía que comenzó con El guardián invisible y continuó con Legado en los huesos. Las tres películas adaptaron el universo literario creado por Redondo y trasladaron a la pantalla una historia donde el thriller policial convivió con elementos del folclore navarro.

El atractivo no solo estuvo en el misterio. También en la construcción de un clima. La niebla constante, los bosques cerrados y la presencia de antiguas casonas aportaron una atmósfera opresiva. Cada plano reforzó la sensación de que el pasado nunca desapareció del todo.

Ofrenda a la tormenta Netflix 3

De qué trata "Ofrenda a la tormenta"

La historia retomó el recorrido de la inspectora Amaia Salazar, interpretada por Marta Etura, quien volvió a enfrentarse a un caso que mezcló investigación criminal y tradiciones ancestrales.

Todo comenzó con la aparente muerte de Rosario, su madre, encarnada por Susi Sánchez. El cuerpo desapareció en el río y obligó a realizar un funeral simbólico sin cadáver. Ese hecho marcó el tono del relato: incertidumbre, duelo inconcluso y preguntas sin respuesta.

En paralelo, un nuevo sacrificio con características rituales reabrió líneas de investigación que conectaron con crímenes anteriores. La inspectora siguió pistas que la llevaron a enfrentar no solo a posibles responsables, sino también a sus propios fantasmas familiares.

Ofrenda a la tormenta Netflix 2

Según lo resumió la sinopsis oficial de Netflix: "Amaia investiga varias muertes infantiles extrañas y rituales dantescos, mientras la gente que la rodea corre un gran peligro".

El papel clave de Leonardo Sbaraglia en la película

Uno de los grandes atractivos fue la participación de Leonardo Sbaraglia, quien interpretó al juez Javier Markina. Su personaje tuvo mayor peso en esta tercera entrega y amplió el entramado judicial y político que rodeó la investigación.

Sbaraglia construyó un juez ambiguo, con matices y silencios significativos. Su presencia aportó tensión institucional al conflicto. No se trató solo de resolver un crimen, sino de entender qué fuerzas operaron detrás de escena.

Ofrenda a la tormenta 2.jpg

El actor argentino formó parte de un elenco internacional que reunió figuras de España y América Latina. Esa diversidad enriqueció el relato y reforzó el alcance global de la producción.

El elenco de "Ofrenda a la tormenta" con Leo Sbaraglia

Marta Etura

Leonardo Sbaraglia

Carlos Librado "Nene"

Francesc Orella

Imanol Arias

Álvaro Cervantes

Itziar Aizpuru

Benn Northover

Marta Larralde

Alicia Sánchez

Ofrenda a la tormenta Netflix 1

Por qué volvió a captar la atención del público

La presencia de Leonardo Sbaraglia resultó determinante para atraer audiencia latinoamericana. Su trayectoria internacional sumó visibilidad y consolidó el atractivo del proyecto.

Ofrenda a la tormenta confirmó que el thriller policial, cuando se nutre de tradición y profundidad psicológica, mantiene vigencia. No necesitó efectos grandilocuentes. Apostó por una atmósfera sostenida y personajes complejos. La historia cerró un ciclo narrativo. Pero también dejó en claro que el universo del Baztán logró trascender fronteras y mantenerse vigente en el tiempo.

Mirá el tráiler de "Ofrenda a la tormenta"