Mauro Icardi recibió un duro revés judicial en la causa por sus hijas con Wanda Nara 

Qué había dicho Ana Rosenfeld sobre Mauro Icardi

La abogada de Wanda Nara, Ana Rosenfeld, se refirió a la disputa judicial que enfrenta a Mauro Icardi con su defendida y analizó los últimos movimientos dentro de la causa en una entrevista con Radio Mitre. Allí, la letrada expuso su mirada sobre las presentaciones recientes y dejó definiciones contundentes respecto del desarrollo del expediente.

En ese contexto, Rosenfeld explicó que el futbolista habría solicitado la recusación del juez Adrián Hagopian al considerar que “no satisfizo la voluntad del señor Icardi ”. Sobre ese punto, amplió su postura respecto de ciertas decisiones judiciales vinculadas al caso.

“El doctor Hagopian le garantizó al señor Mauro Icardi, más allá de ser deudor alimentario, la libertad de entrar y salir del país, cuando es recontra sabido que lo primero que hacen los jueces, cuando hay una deuda alimentaria y de estas características, que no salga ”, sostuvo.

En la misma línea, la abogada buscó despejar versiones sobre presuntos favoritismos en el expediente: “Entonces no me pueden decir que el doctor Hagopian hace asado a favor de Wanda”.

Consultada sobre la relación entre Icardi y sus hijas, Rosenfeld remarcó que, según su versión, no existirían impedimentos para el contacto: “Mauro estuvo sin ver a sus hijas porque vive en el extranjero. Cuando está acá, desde que yo asumí la representación, jamás hubo un obstáculo para que Mauro esté en contacto con sus hijas, por el contrario, él se comunica con sus hijas sin ningún tipo de restricción”.

Por otra parte, la letrada se mostró firme al referirse al cumplimiento de las obligaciones alimentarias. “Defender el no pago de la cuota alimentaria para mí es una aberración”, sentenció.

Finalmente, también hizo alusión a la situación patrimonial vinculada a la denominada “casa de los sueños”, al afirmar: “Está embargada”. Y agregó: “Los chicos ladrillos no comen, pero si tenés la garantía de que tarde o temprano va a salir a remate la casa, que es aval para la cuota alimentaria, en buena hora. Pero ella estaría más feliz si la cuota se paga”, cerró.