Ni tierra ni macetas: tres plantas que crecen en agua y son ideales para el hogar
Algunas especies pueden desarrollarse sin tierra y con cuidados mínimos, lo que las convierte en una alternativa práctica y decorativa para interiores.
Violetas, cóleos y begonias son algunas de las especies que pueden desarrollarse sin tierra y con muy poco mantenimiento si se siguen algunos trucos simples.
Tener plantas en casa no siempre implica tierra, macetas pesadas o rutinas complicadas de riego y poda. Existen especies que no solo toleran vivir en agua, sino que incluso la prefieren para enraizarse, crecer y, en algunos casos, florecer. Son ideales para quienes buscan decoración natural sin demasiado mantenimiento.
El truco está en elegir bien las variedades y usar esquejes o partes sanas de la planta madre. Con un frasco de vidrio y un poco de agua limpia, se puede empezar un rincón verde de interior. Estas son tres de las opciones más bellas y sencillas.
Violeta: color intenso y encanto delicado
La violeta africana (Saintpaulia) es una planta de flores llamativas que pueden ir desde el violeta intenso hasta el blanco o rosado, según la variedad. Aunque normalmente se cultiva en maceta, también se puede reproducir en agua a partir de esquejes.
Para lograrlo, es importante elegir hojas sanas, preferentemente jóvenes, y colocarlas en un recipiente con agua de forma que solo el tallo toque el líquido. En pocas semanas comenzarán a desarrollarse raíces. Una vez enraizada, puede mantenerse en agua durante un tiempo prolongado o pasarse a tierra.
Lo mejor de esta planta es que prefiere la humedad y se adapta fácilmente a interiores. Solo necesita luz suave y un lugar cálido, lejos de corrientes de aire. Con los cuidados justos, sus flores se convertirán en el centro de atención.
Cóleo: un estallido de color sin tierra
El cóleo (Solenostemon o Plectranthus scutellarioides) es una de las plantas más vistosas gracias a sus hojas multicolores que combinan verdes, rojos, rosas, amarillos y púrpuras. Aunque suele cultivarse en maceta, también puede crecer muy bien en agua.
Se reproduce a través de esquejes de tallos jóvenes. Estos se colocan en agua y, en pocos días, comienzan a desarrollar raíces. Lo importante es cambiar el agua cada semana y asegurarse de que el recipiente reciba buena luz, pero sin sol directo.
El cóleo crece rápido y no requiere fertilizantes si se lo mantiene en agua por períodos cortos. Si se desea conservarlo por más tiempo, se puede agregar un fertilizante líquido diluido para mantener su vitalidad y colorido.
Además de ser muy decorativo, es perfecto para interiores y espacios con buena iluminación. Solo hay que evitar temperaturas muy frías.
Begonia: belleza sutil que se propaga en agua
Las begonias son plantas populares por sus hojas decorativas y sus flores delicadas. Aunque en tierra no toleran el exceso de agua, pueden propagarse fácilmente en recipientes con agua a partir de tallos o incluso hojas.
Para hacerlo, se corta un tallo sano o una hoja con su pecíolo (el tallito que la une al tallo principal) y se coloca en un vaso con agua. Es importante que al menos un nudo (zona de la rama donde brotan hojas) quede sumergido, ya que desde ahí nacerán las raíces.
Una vez que las raíces se desarrollan en unas 2 o 3 semanas, se puede mantener la begonia en agua o trasplantarla a tierra si se desea un crecimiento más vigoroso.
La clave está en mantener el agua limpia, evitar el sol directo y no sumergir demasiado la hoja para evitar que se pudra. Esta técnica es ideal para reproducir variedades como la begonia rex o las begonias de flor.
Consejos extra para cultivar plantas en agua
Usar agua sin cloro: si es de la canilla, dejarla reposar al menos 24 horas antes de utilizarla.
Renovar el agua cada semana para evitar malos olores o proliferación de bacterias.
Limpiar el recipiente: lavarlo con agua y un cepillo suave cada vez que se cambie el agua.
Evitar el sol directo, pero asegurar buena luz natural.
Si las raíces crecen mucho, se pueden recortar ligeramente o pasar la planta a una maceta con tierra.