Ni tierra ni macetas: tres plantas que crecen en agua y son ideales para el hogar

Lo mejor de esta planta es que prefiere la humedad y se adapta fácilmente a interiores. Solo necesita luz suave y un lugar cálido, lejos de corrientes de aire. Con los cuidados justos, sus flores se convertirán en el centro de atención.

Cóleo: un estallido de color sin tierra

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El cóleo (Solenostemon o Plectranthus scutellarioides) es una de las plantas más vistosas gracias a sus hojas multicolores que combinan verdes, rojos, rosas, amarillos y púrpuras. Aunque suele cultivarse en maceta, también puede crecer muy bien en agua.

Se reproduce a través de esquejes de tallos jóvenes. Estos se colocan en agua y, en pocos días, comienzan a desarrollar raíces. Lo importante es cambiar el agua cada semana y asegurarse de que el recipiente reciba buena luz, pero sin sol directo.

El cóleo crece rápido y no requiere fertilizantes si se lo mantiene en agua por períodos cortos. Si se desea conservarlo por más tiempo, se puede agregar un fertilizante líquido diluido para mantener su vitalidad y colorido.

Además de ser muy decorativo, es perfecto para interiores y espacios con buena iluminación. Solo hay que evitar temperaturas muy frías.

Begonia: belleza sutil que se propaga en agua

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Las begonias son plantas populares por sus hojas decorativas y sus flores delicadas. Aunque en tierra no toleran el exceso de agua, pueden propagarse fácilmente en recipientes con agua a partir de tallos o incluso hojas.

Para hacerlo, se corta un tallo sano o una hoja con su pecíolo (el tallito que la une al tallo principal) y se coloca en un vaso con agua. Es importante que al menos un nudo (zona de la rama donde brotan hojas) quede sumergido, ya que desde ahí nacerán las raíces.

Una vez que las raíces se desarrollan en unas 2 o 3 semanas, se puede mantener la begonia en agua o trasplantarla a tierra si se desea un crecimiento más vigoroso.

La clave está en mantener el agua limpia, evitar el sol directo y no sumergir demasiado la hoja para evitar que se pudra. Esta técnica es ideal para reproducir variedades como la begonia rex o las begonias de flor.

Consejos extra para cultivar plantas en agua