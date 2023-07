Es de Ucrania y se quejó por el paro de subte con una frase desopilante: "Siempre hay quilombo en este país"

"Señora, no hay subte hasta las 16 horas", comenzó diciendo el cronista. "¿Sabía usted esto?", agregó y la mujer respondió de forma negativa. Acto seguido, el periodista le preguntó qué le parecía la medida de los metrodelegados y ella lanzó: "No sé, no sé. La verdad, no sé".

Finalmente, el notero le deseó una buena jornada y la entrevistada expresó: "Acá hay siempre quilombo en este país". Frente a la sorpresa, le preguntó de qué país era y ella cerró: "Ucrania". Minutos más tarde, el momento se viralizó en las redes sociales.

Cómo funcionó el subte este miércoles

La medida de fuerza comenzó a las 12 del mediodía con la apertura de molinetes en las estaciones de cabecera y continuó con la interrupción del servicio de todas las líneas, incluyendo el Premetro, la cual se mantuvo entre las 13 y las 16 horas.

El pasado 22 de julio, el gremio emitió el comunicado oficial en el que anunciaba el paro con la firma de Pianelli y Néstor Segovia, secretario adjunto de la AGTSyP. En ese entonces, se detalló horarios y estaciones que dejarían de funcionar este miércoles.

En ese marco, Emova se refirió al reclamo: “La reducción de la jornada semanal de 36 a 30 horas resulta inviable sin afectar la operación de la red de Subte”, explicaron desde la empresa. Asimismo, afirmaron que desde hace cinco años trabajan en un plan de desasbestización junto a entidades gremiales en la Dirección de Protección del Trabajo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.