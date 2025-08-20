En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
REDES

Es una estrella mundial del tenis y ahora gana millones en OnlyFans: las fotos más hot de Sachia Vickery

La tenista profesional aclaró que sigue jugando al tenis, pero que quiere "explorar más oportunidades en las redes sociales”. "Nunca había ganado el dinero tan fácil", aclaró.

Es una estrella mundial del tenis y ahora gana millones en OnlyFans: las fotos más hot de Sachia Vickery

Si no se hubiera dedicado al tenis, probablemente habría elegido la biología marina o la medicina. Sin embargo, el destino de Sachia Vickery cambió cuando, en su infancia, su abuela le regaló una raqueta. A los 14 años ya disputaba torneos profesionales y, con esfuerzo, llegó a ubicarse en el puesto 73 del ranking mundial el 30 de julio de 2018. Aunque nunca logró trasladar al circuito WTA el éxito que sí tuvo en el ámbito ITF —donde ganó seis títulos—, hoy, a sus 30 años, ocupa el puesto 559 del escalafón femenino.

Leé también Astrología: 5 cosas que no debés hacer durante la Luna Negra de agosto
Luna Negra de agosto 2025: 5 cosas que no tenés que hacer

Pero la estadounidense decidió abrirse paso en un terreno inesperado: el contenido para adultos. Desde enero de este año, la tenista tiene su propia cuenta en OnlyFans, donde comparte material sensual por una suscripción mensual de 12,99 dólares. “El contenido es demasiado picante para Instagram. Mi versión más hot está en PPV en los mensajes directos”, se lee en su perfil. Varias de sus publicaciones ya superan los 70 “me gusta”, aunque solo los usuarios pagos pueden interactuar con ellas.

La promoción de esta faceta la hace también a través de Instagram, donde la siguen casi 40 mil personas. Allí se mostró en ropa interior dentro de una cancha de tenis con un mensaje sugerente: “¿Alguien quiere tenis? Gran proyecto y novedades próximamente”. Su nuevo rumbo no la aleja del deporte, pero sí la vincula cada vez más al modelaje, sumando ingresos luego de haber acumulado más de dos millones de dólares a lo largo de su carrera profesional.

image

En diálogo con el podcast Black Spin Global, Vickery explicó: “Sigo jugando al tenis, mi carrera continúa, pero también quiero explorar otras oportunidades en las redes sociales. OnlyFans creció muy rápido, ser tenista definitivamente me ayudó. Estoy en un punto intermedio, no muestro todo, pero me siento cómoda”.

Su decisión la convirtió en la “primera jugadora de tenis femenino en OnlyFans”, tal como la promocionó la propia plataforma. Incluso, en un ida y vuelta con seguidores, confesó que cobra 1.000 dólares por una cita: “Ya no tengo salidas gratis por el comportamiento de algunos hombres. Ahora necesito un depósito previo”.

image

A pesar de las críticas que recibe, la estadounidense asegura que no le afectan: “Hagas lo que hagas, siempre habrá comentarios negativos. Prefiero estar en la plataforma y ganar dinero”. Además, reveló que en redes sociales también es víctima de racismo y bodyshaming: “Soy muy abierta sobre todo eso”.

Actualmente, Vickery intenta ingresar al cuadro principal del US Open, torneo en el que participó seis veces y donde su mejor resultado fue la segunda ronda. Tras seis meses de inactividad, regresó con una victoria sobre la ucraniana Anastasiia Sobolieva (272) y ahora debe enfrentar a la alemana Ella Seidel (105).

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Luna Negra agosto 2025: qué revelan tus sueños y cómo aprovechar sus mensajes
Una pericia clave podría complicar al Clan Sena: qué secretos esconden los teléfonos celulares de los imputados
Luna Negra de agosto: cómo afecta en el amor, el dinero y la salud a cada signo

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar