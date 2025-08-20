Atentado a CFK: la Justicia decidió que el líder de los Copitos quede libre

Además, señalaron que en relación con el "pedido de excarcelación formulado por la defensa técnica de Gabriel Nicolás Carrizo en la audiencia de debate celebrada en el día de la fecha, y teniendo en cuenta los fundamentos invocados por las partes acusadoras al sostener sus pretensiones absolutorias respecto del nombrado, corresponde disponer el cese de la medida cautelar de prisión preventiva que oportunamente le fuera impuesta".

En ese sentido, justificaron que "lo cierto es que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal han prestado conformidad a la liberación solicitada por la defensa, circunstancia que excluye la existencia de motivos actuales que justifiquen el mantenimiento de la privación cautelar de la libertad.

Carrizo había sido arrestado el 17 de septiembre de 2022, cuando concurrió al juzgado de María Eugenia Capuchetti a retirar su teléfono celular tras declarar como testigo. Desde entonces permanecía detenido, hasta hoy, como sospechoso de haber tenido participación secundaria en el ataque contra la exvicepresidenta.