En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
atentado
Cristina Fernández de Kirchner
TRIBUNAL ORAL FEDERAL N° 6

Atentado a CFK: la Justicia decidió que el líder de los Copitos quede libre

El Tribunal Oral Federal N° 6 dispuso la excarcelación y el cese de la prisión preventiva de Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como partícipe secundario en el atentado. La decisión se produjo tras el desistimiento de la querella y la fiscalía de mantener la acusación en su contra.

El señalado como líder de la banda de los Copitos. (Archivo: archivo).

El señalado como líder de la 'banda de los Copitos'. (Archivo: archivo).

Nicolás Gabriel Carrizo, señalado como partícipe secundario en la causa por el intento de homicidio contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, recuperó este miércoles la libertad. El Tribunal Oral Federal N° 6 dispuso su excarcelación y el cese de la prisión preventiva que cumplía en el penal de Marcos Paz.

Leé también Cristina Kirchner apuntó contra "los Copitos de Comodoro Py" a horas de un nuevo fallo por la Causa Vialidad
Cristina Kirchner apuntó contra Los Copitos de Comodoro Py antes de la audicencia por Vialidad.

La decisión sobre la libertad de apuntado como "jefe de la banda de los Copitos" se conoció en el tramo final del juicio, luego de que la jueza Sabrina Namer le concediera la palabra a su defensor, Gastón Marano, en medio del alegato de la fiscalía. El abogado planteó que tanto la querella de la exmandataria —a cargo de José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal— como la fiscal federal Gabriela Baigún habían desistido de acusar a Carrizo, lo que dejaba sin sustento su permanencia en prisión.

Marano recordó que la detención de su cliente tenía un carácter “cautelar”, orientado a resguardar pruebas durante la etapa de instrucción, pero esa instancia concluyó en julio. Además, señaló que el riesgo de fuga dejó de existir, ya que ninguna de las partes requirió una condena en su contra: “No tiene sentido mantenerlo preso cuando no hay acusación formal”, sostuvo.

banda copitos atentado cristina kirchner sabag montiel uliarte.webp

En la resolución que determinó su liberación, a la que A24.com tuvo acceso resolvió "conceder la excarcelación de Gabriel Nicolás Carrizo, bajo caución juratoria" y ordenó "su inmediata libertad, la que se hará efectiva en el día de la fecha desde la sede de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 6".

Además, señalaron que en relación con el "pedido de excarcelación formulado por la defensa técnica de Gabriel Nicolás Carrizo en la audiencia de debate celebrada en el día de la fecha, y teniendo en cuenta los fundamentos invocados por las partes acusadoras al sostener sus pretensiones absolutorias respecto del nombrado, corresponde disponer el cese de la medida cautelar de prisión preventiva que oportunamente le fuera impuesta".

En ese sentido, justificaron que "lo cierto es que tanto la querella como el Ministerio Público Fiscal han prestado conformidad a la liberación solicitada por la defensa, circunstancia que excluye la existencia de motivos actuales que justifiquen el mantenimiento de la privación cautelar de la libertad.

Carrizo había sido arrestado el 17 de septiembre de 2022, cuando concurrió al juzgado de María Eugenia Capuchetti a retirar su teléfono celular tras declarar como testigo. Desde entonces permanecía detenido, hasta hoy, como sospechoso de haber tenido participación secundaria en el ataque contra la exvicepresidenta.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
atentado Cristina Fernández de Kirchner justicia Líder La banda de los copitos
Notas relacionadas
La revelación de dos testigos sobre el líder de "Los copitos" en el juicio por intento de magnicidio
Atentado a CFK: el jefe de los Copitos quedaría libre y las audiencias clave que podrían sacar a Cristina de prisión
La Cámara de Diputados dejó firme el veto de Milei a las jubilaciones

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar