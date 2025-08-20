Zaira Nara sorprendió al revelar detalles del vínculo con Polito Pieres, su expareja: "No corté..."

Embed

Cómo surgieron los rumores sobre un encuentro entre Zaira Nara y Nicolás Furtado

Nicolás Furtado coincidió con Zaira Nara en Ibiza por motivos laborales, y fueron fotografiados durante la popular fiesta Bresh. En el pasado, Pampita también se había vinculado al actor uruguayo tras su separación de Martín Pepa y su exposición en redes sociales.

En aquel entonces, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló el enigmático suceso después de varios minutos de dramatismo: "Zaira Nara con Nicolás Furtado. Ella se fue a Italia con sus hijos, va a Ibiza convocada por una agencia, Nico también. Ese día lo conoce y comenzaron a pasar cosas a tal punto que decide quedarse porque comenzaron a tener un affaire".

Zaira Nara, Nicolás Furtado y Pampita Ardohain

Además, Ochoa detalló la cercanía que habría existido entre ambos: "Ella se muda con él, estuvieron cuatro o cinco días. Todos apuntaban a Pampita, pero no". Dado que Carolina se había separado recientemente del polista, muchos asumían que sería ella la protagonista del romance, y no la menor de las Nara.

Según el panelista, la conexión entre Zaira y Nicolás fue inmediata, al punto que habrían permanecido prácticamente inseparables durante toda su estadía en Europa.