Zaira Nara sorprendió al revelar detalles del vínculo con Polito Pieres, su expareja: "No corté..."

Zaira Nara habló de su actual vínculo con Facundo Pieres y también hizo referencia a los rumores sobre un supuesto encuentro con Nicolás Furtado en Ibiza, cuando se la vinculó sentimentalmente con el actor hace un par de semanas.
Zaira Nara conversó con LAM y aclaró cuál es su relación actual con Facundo Pieres, su expareja, y cómo está atravesando la separación.
Fue en LAM (América TV) donde la modelo despejó todas las dudas en una charla con Pepe Ochoa y dejó en claro que el cariño a Polito sigue intacto y fuerte, pese a que ya no están juntos como pareja desde abril de 2025. “No corté todo tipo de vínculo. La verdad es que seguimos teniendo una excelente comunicación, pero estoy sola”, comenzó diciendo la modelo en LAM.
“Quiero muchísimo a su familia. Realmente generé un vínculo muy lindo con toda su familia, con la cual sigo hablando y sigo en contacto con todo su entorno”, remarcó el cariño que mantiene con el círculo más cercano de su ex.
Además, sobre las versiones que la unieron a Furtado durante un viaje, Zaira fue tajante: desmintió cualquier tipo de acercamiento y aseguró que en aquel momento estaba enfocada en disfrutar con amigos. "Nada que ver. Entiendo que estoy soltera, pero estabamos en una fiesta juntos. Entiendo que estando sola te vinculen", sentenció.
Nicolás Furtado coincidió con Zaira Nara en Ibiza por motivos laborales, y fueron fotografiados durante la popular fiesta Bresh. En el pasado, Pampita también se había vinculado al actor uruguayo tras su separación de Martín Pepa y su exposición en redes sociales.
En aquel entonces, en LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló el enigmático suceso después de varios minutos de dramatismo: "Zaira Nara con Nicolás Furtado. Ella se fue a Italia con sus hijos, va a Ibiza convocada por una agencia, Nico también. Ese día lo conoce y comenzaron a pasar cosas a tal punto que decide quedarse porque comenzaron a tener un affaire".
Además, Ochoa detalló la cercanía que habría existido entre ambos: "Ella se muda con él, estuvieron cuatro o cinco días. Todos apuntaban a Pampita, pero no". Dado que Carolina se había separado recientemente del polista, muchos asumían que sería ella la protagonista del romance, y no la menor de las Nara.
Según el panelista, la conexión entre Zaira y Nicolás fue inmediata, al punto que habrían permanecido prácticamente inseparables durante toda su estadía en Europa.