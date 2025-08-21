En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Casa Rosada
Ministerio de Salud
Casa Rosada

El ministro de Salud descartó su renuncia por la tragedia del fentanilo, y el Gobierno salió a ratificarlo

La Casa Rosada salió a apoyar la continuidad de Mario Lugones en el ministerio de Salud, en medio de rumores de renuncia por el escándalo del fentanilo contaminado. Guillermo Francos y Santiago Caputo se reunieron con el ministro de Salud para monitorear la investigación en la ANMAT.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El ministro de Salud

El ministro de Salud, Mario Lugones fue ratificado en su cargo por la mesa chica de Javier Milei, en medio de  rumores de renuncia por la crisis del fentanilo. Foto: Archivo Casa Rosada.

Después de sendas reuniones con los funcionarios que integran la mesa chica de la Casa Rosada, el ministro de Salud, Mario Lugones desmintió este miércoles los rumores que indicaban que había presentado su renuncia en medio del escándalo por la contaminación del fentanilo, que derivó en la más grande tragedia sanitaria, con cerca de un centenar de pacientes fallecidos como consecuencia de la utilización del medicamento en hospitales de distintos puntos del país.

Leé también Caputo quiere mantener las tasas de interés altas hasta octubre para contener al dólar y niegan un préstamo de Estados Unidos
Ministro de Economía, Luis Caputo y asesor presidencial, Santiago Caputo saliendo de Casa Rosada. Foto: Archivo.

Lugones habló por primera vez con periodistas acreditados en Casa Rosada y dijo que “no” presentó su renuncia. El escueto diálogo se produjo este miércoles al salir de una reunión en el despacho del primer piso que ocupa su jefe político, el asesor presidencial, Santiago Caputo.

Antes, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, salió a respaldar la continuidad del ministro de Salud, y en declaraciones radiales dijo que “el ministro no renuncia porque no tiene responsabilidad” en la causa judicial por las muertes de pacientes por el fentanilo.

Tal como había anticipado esta semana A24.com, el Ministro de Salud informó a sus superiores en la Casa Rosada, sobre la investigación que ordenó mediante la apertura de un sumario interno que busca determinar la responsabilidad de la ANMAT, organismo dependiente del ministerio de Lugones, que está a cargo del control de la calidad de los medicamentos y alimentos que se consumen en el país.

lugones garrahan.jpg

Lugones ya había quedado en el centro de las críticas por la crisis del hospital Garrahan, por defender la política de ajuste del gobierno en los hospitales públicos nacionales.

Este miércoles se sumó un escándalo por una denuncia de supuesta corrupción en el área de la Superintendencia de Servicios de Salud a raíz de una serie de audios del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo donde el funcionario cercano a Javier Milei, menciona a altos funcionarios como la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y al asesor Eduardo “Lule” Menem.

Fuentes de la Casa Rosada, consultadas por A24.com, calificaron la denuncia como una “operación política” pero no aclararon nada sobre la autenticidad o no de los audios que se filtraron con la supuesta voz de Spagnuolo.

La política sanitaria de Lugones derivo en una ola de protestas de médicos residentes del Garrahan en reclamo de aumentos salariales y una ley votada por la oposición en el Congreso nacional que aumenta el presupuesto en Salud y declara la emergencia en Discapacidad, que el presidente Milei vetó y que la Cámara de Diputados debatía rechazar.

De esta manera, el Gobierno salió a ratificar la continuidad del ministro de Salud de Javier Milei, luego de que trascendieran rumores de renuncia del funcionario a raíz de la investigación por las responsabilidades del Estado y la falta de controles que permitieron que el laboratorio denunciado, HLB Pharma, seguir produciendo el medicamento contaminado por una bacteria, hasta dos meses después de una inspección realizada por la ANMAT, en la que se denunciaron graves irregularidades.

La mesa chica del gobierno salió a ratificar al ministro de Salud, luego de que el periodista de Neura, Alejandro Fantino, muy cercano al presidente Milei, apuntara a Lugones, por la crisis sanitaria que produjo la muerte de al menos 96 personas por la utilización de fentanilo contaminado

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo, la mesa chica del gabinete de Javier Milei..jpeg

Después de anunciar que se iniciará en sumario en ANMAT, el jefe de Gabinete manifestó este miércoles, que las denuncias contra el laboratorio propiedad de Ariel García Furfaro, un hombre al que el Gobierno de Milei vinculó con contactos políticos del kirchnerismo y con el narcotráfico, “es una historia que viene de mucho tiempo”, dijo este miércoles Guillermo Francos al reiterar la denuncia contra el dueño del laboratorio.

Y agregó: “Furfaro es una persona que ha ascendido mucho, generado una enorme fortuna, nadie tiene muy claro como ha obtenido el laboratorio, pero no estaba en condiciones de manejarlo”, dijo Francos sobre el dueño de HLB Pharma Group S.A.

ariel-garcia-furfaro-esta-siendo-investigado-por-contrabando-agravado-foto-gentileza-clarin-LND7NRLU3JCYJMPMAREHFQY74U

Luego de participar el viernes pasado feriado, de la reunión de gabinete convocada por Milei, Lugones habló por primera vez sobre el tema y se quebró en vivo durante una entrevista en un canal de televisión: “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico (se emociona), y es un atentado a la gente”, dijo Lugones.

Además, apuntó a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio investigado por la Justicia, defendió la tarea de la ANMAT y el rol de su directora, Nélida Agustina Bisio, y negó ser propietario de laboratorio alguno.

Luego de admitir que se trata de “un hecho inédito en la historia de la salud argentina”, Lugones había dicho que el laboratorio que fabricó el fármaco contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp estaba “comandado por un grupo empresarial espurio comandado por un ex convicto, que tiene manejos oscuros y contactos con la política”.

Este lunes el ministro de Salud dio de baja a una directora de la ANMAT, tal como anticipó A24.com, pero cerca del ministro desmintieron que el alejamiento de la funcionaria tenga relación con la investigación del fentanilo contaminado.

Los rumores de renuncia de Lugones llegaron en medio de las reuniones en las que se vio al ministro en Casa Rosada en varias oportunidades esta semana, en una crisis sanitaria que amenaza con convertirse en un cisne negro en la campaña electoral, en medio de los cruces entre el gobierno y el kirchnerismo.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Casa Rosada Ministerio de Salud Fentanilo Guillermo Francos
Notas relacionadas
Advertencia de Francos a los gobernadores que rechacen los vetos de Milei: "Cedan la parte de su coparticipación"
Gobierno vs. Congreso: las alternativas que maneja la Casa Rosada para sostener los vetos de Milei
Las dos estrategias diferenciadas que diseñan La Libertad Avanza y el PRO para ganar las elecciones de septiembre y octubre

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar