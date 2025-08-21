El ministro de Salud descartó su renuncia por la tragedia del fentanilo, y el Gobierno salió a ratificarlo

lugones garrahan.jpg

Lugones ya había quedado en el centro de las críticas por la crisis del hospital Garrahan, por defender la política de ajuste del gobierno en los hospitales públicos nacionales.

Este miércoles se sumó un escándalo por una denuncia de supuesta corrupción en el área de la Superintendencia de Servicios de Salud a raíz de una serie de audios del titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo donde el funcionario cercano a Javier Milei, menciona a altos funcionarios como la secretaria General de Presidencia, Karina Milei y al asesor Eduardo “Lule” Menem.

Fuentes de la Casa Rosada, consultadas por A24.com, calificaron la denuncia como una “operación política” pero no aclararon nada sobre la autenticidad o no de los audios que se filtraron con la supuesta voz de Spagnuolo.

La política sanitaria de Lugones derivo en una ola de protestas de médicos residentes del Garrahan en reclamo de aumentos salariales y una ley votada por la oposición en el Congreso nacional que aumenta el presupuesto en Salud y declara la emergencia en Discapacidad, que el presidente Milei vetó y que la Cámara de Diputados debatía rechazar.

De esta manera, el Gobierno salió a ratificar la continuidad del ministro de Salud de Javier Milei, luego de que trascendieran rumores de renuncia del funcionario a raíz de la investigación por las responsabilidades del Estado y la falta de controles que permitieron que el laboratorio denunciado, HLB Pharma, seguir produciendo el medicamento contaminado por una bacteria, hasta dos meses después de una inspección realizada por la ANMAT, en la que se denunciaron graves irregularidades.

La mesa chica del gobierno salió a ratificar al ministro de Salud, luego de que el periodista de Neura, Alejandro Fantino, muy cercano al presidente Milei, apuntara a Lugones, por la crisis sanitaria que produjo la muerte de al menos 96 personas por la utilización de fentanilo contaminado

Karina Milei, Guillermo Francos y Santiago Caputo, la mesa chica del gabinete de Javier Milei..jpeg

Después de anunciar que se iniciará en sumario en ANMAT, el jefe de Gabinete manifestó este miércoles, que las denuncias contra el laboratorio propiedad de Ariel García Furfaro, un hombre al que el Gobierno de Milei vinculó con contactos políticos del kirchnerismo y con el narcotráfico, “es una historia que viene de mucho tiempo”, dijo este miércoles Guillermo Francos al reiterar la denuncia contra el dueño del laboratorio.

Y agregó: “Furfaro es una persona que ha ascendido mucho, generado una enorme fortuna, nadie tiene muy claro como ha obtenido el laboratorio, pero no estaba en condiciones de manejarlo”, dijo Francos sobre el dueño de HLB Pharma Group S.A.

ariel-garcia-furfaro-esta-siendo-investigado-por-contrabando-agravado-foto-gentileza-clarin-LND7NRLU3JCYJMPMAREHFQY74U

Luego de participar el viernes pasado feriado, de la reunión de gabinete convocada por Milei, Lugones habló por primera vez sobre el tema y se quebró en vivo durante una entrevista en un canal de televisión: “No tiene antecedentes. Me pongo muy mal cuando hablo de esto porque soy médico (se emociona), y es un atentado a la gente”, dijo Lugones.

Además, apuntó a Ariel García Furfaro, el dueño del laboratorio investigado por la Justicia, defendió la tarea de la ANMAT y el rol de su directora, Nélida Agustina Bisio, y negó ser propietario de laboratorio alguno.

Luego de admitir que se trata de “un hecho inédito en la historia de la salud argentina”, Lugones había dicho que el laboratorio que fabricó el fármaco contaminado con las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia spp estaba “comandado por un grupo empresarial espurio comandado por un ex convicto, que tiene manejos oscuros y contactos con la política”.

Este lunes el ministro de Salud dio de baja a una directora de la ANMAT, tal como anticipó A24.com, pero cerca del ministro desmintieron que el alejamiento de la funcionaria tenga relación con la investigación del fentanilo contaminado.

Los rumores de renuncia de Lugones llegaron en medio de las reuniones en las que se vio al ministro en Casa Rosada en varias oportunidades esta semana, en una crisis sanitaria que amenaza con convertirse en un cisne negro en la campaña electoral, en medio de los cruces entre el gobierno y el kirchnerismo.