Trends
Boca
Lucas Blondel
BOMBAZO

Polémica en Boca: ¿un WhatsApp de Riquelme a Morena "colgó" a Blondel?

El lateral derecho de Boca, Lucas Blondel, perdió protagonismo desde la llegada de Russo. ¿Morena Beltrán es la responsable de que Riquelme quiera "colgar" al jugador?

El lateral derecho de Boca
El lateral derecho de Boca, Lucas Blondel, perdió protagonismo desde la llegada de Russo. ¿Morena Beltrán es la responsable de que Riquelme quiera "colgar" al jugador? 

La situación de Lucas Blondel en Boca volvió a instalarse en la agenda futbolera. El lateral derecho, que supo ser titular con Fernando Gago y tuvo participación destacada con Diego Martínez, hoy no cuenta ni siquiera con minutos en el ciclo de Miguel Ángel Russo. En medio de este presente, surgieron distintas versiones sobre el motivo de su ausencia, que van desde rumores extrafutbolísticos hasta explicaciones tácticas.

Miguel Ángel Russo analizó la victoria de Boca ante Independiente Rivadavia. 
image

Lucas Blondel y Morena Beltran

En su programa en @somoslovest, los periodistas Sergio Oviedo y Antonio Serpa aseguraron que la decisión de “colgar” a Blondel estaría vinculada a un episodio personal entre Juan Román Riquelme y la periodista Morena Beltrán, actual pareja del futbolista.

Según relató Oviedo en el aire: “Yo la información que tengo, que está recontra chequeada y hay pruebas de esto, es que Riquelme le habría mandado un mensaje de texto a Morena Beltrán y ella no le contestó. En ese momento, le hacen una nota a Riquelme y, de hecho, ella le hace una pregunta y él la ignora totalmente”.

De acuerdo con esta versión, ese antecedente habría derivado en un pase de facturas que terminó afectando a Blondel. “Riquelme habrá dicho ‘ah, ¿no me contestaste? Ahora tu novio no juega’”, añadió el periodista en tono irónico. Cabe destacar que el propio periodista aclaró que, en ese momento, Beltrán todavía no estaba en pareja con el jugador.

Embed

Qué explicación futbolística dio Morena Beltrán sobre la ausencia de Blondel en Boca

Más allá de la polémica, desde el plano estrictamente deportivo se ofrecen otras lecturas. Según declaraciones de la propia Morena Beltrán, quien opinó sobre la situación de su pareja, la decisión es futbolística: “La verdad es que tampoco encaja en el esquema. Boca no juega con un 8 clásico...”. La periodista explicó que el mediocampo de Russo suele armarse con un doble cinco y varios atacantes, lo que reduce el margen para perfiles como el de Blondel.

Además, mencionó la fuerte competencia interna en el puesto, con Luis Advíncula y el juvenil Aaron Barinaga como principales opciones para el entrenador. “Lucas es lateral, y Russo prefiere a Advíncula y Barinaga”, señaló.

Beltrán también remarcó que, aunque Blondel atraviesa un retroceso en la consideración del DT, en el plantel no hay reproches internos: “Esto es fútbol, es así. Somos todos grandes. Y bueno, son decisiones”.

Cuál es el presente de Blondel en Boca

El contraste es fuerte. Blondel fue titular con Gago y Martínez, e incluso tuvo roce internacional al ser convocado a la selección de Suiza para dos amistosos en junio antes del Mundial de Clubes. Sin embargo, con Russo no tiene protagonismo y su lugar parece haber quedado relegado.

El caso se vuelve llamativo no solo por lo abrupto del cambio, sino porque involucra a un futbolista que en poco tiempo se ganó lugar y confianza en el plantel profesional.

Hoy, mientras los hinchas se preguntan por qué dejó de aparecer en cancha, las versiones cruzadas —unas de corte personal y otras estrictamente deportivas— exponen la complejidad de un tema que mezcla fútbol, decisiones técnicas y rumores mediáticos.

