Polémica en Boca: ¿un WhatsApp de Riquelme a Morena "colgó" a Blondel?

De acuerdo con esta versión, ese antecedente habría derivado en un pase de facturas que terminó afectando a Blondel. “Riquelme habrá dicho ‘ah, ¿no me contestaste? Ahora tu novio no juega’”, añadió el periodista en tono irónico. Cabe destacar que el propio periodista aclaró que, en ese momento, Beltrán todavía no estaba en pareja con el jugador.

Qué explicación futbolística dio Morena Beltrán sobre la ausencia de Blondel en Boca

Más allá de la polémica, desde el plano estrictamente deportivo se ofrecen otras lecturas. Según declaraciones de la propia Morena Beltrán, quien opinó sobre la situación de su pareja, la decisión es futbolística: “La verdad es que tampoco encaja en el esquema. Boca no juega con un 8 clásico...”. La periodista explicó que el mediocampo de Russo suele armarse con un doble cinco y varios atacantes, lo que reduce el margen para perfiles como el de Blondel.

Además, mencionó la fuerte competencia interna en el puesto, con Luis Advíncula y el juvenil Aaron Barinaga como principales opciones para el entrenador. “Lucas es lateral, y Russo prefiere a Advíncula y Barinaga”, señaló.

Beltrán también remarcó que, aunque Blondel atraviesa un retroceso en la consideración del DT, en el plantel no hay reproches internos: “Esto es fútbol, es así. Somos todos grandes. Y bueno, son decisiones”.

Cuál es el presente de Blondel en Boca

El contraste es fuerte. Blondel fue titular con Gago y Martínez, e incluso tuvo roce internacional al ser convocado a la selección de Suiza para dos amistosos en junio antes del Mundial de Clubes. Sin embargo, con Russo no tiene protagonismo y su lugar parece haber quedado relegado.

El caso se vuelve llamativo no solo por lo abrupto del cambio, sino porque involucra a un futbolista que en poco tiempo se ganó lugar y confianza en el plantel profesional.

Hoy, mientras los hinchas se preguntan por qué dejó de aparecer en cancha, las versiones cruzadas —unas de corte personal y otras estrictamente deportivas— exponen la complejidad de un tema que mezcla fútbol, decisiones técnicas y rumores mediáticos.