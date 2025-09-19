En vivo Radio La Red
China Suárez
Isabel Luco Morandé
¿Rito?

La mamá de Benjamín Vicuña lo mandó al frente y reveló la verdad sobre su casamiento con la China Suárez

¿Casamiento secreto? La incómoda confesión de la madre de Vicuña sobre la China Suárez que sorprendió. Mirala

La historia de amor entre Benjamín Vicuña y la China Suárez sigue dando de qué hablar, incluso después de su separación. Esta vez no fue un rumor de pasillo ni una versión de allegados: fue la propia madre del actor, Isabel Luco Morandé, quien se encargó de sacar a la luz detalles desconocidos sobre lo que habría sido el casamiento secreto entre su hijo y la actriz argentina.

El episodio ocurrió durante una entrevista televisiva con Cecilia Bolocco, donde nadie esperaba semejante confesión. Entre risas nerviosas y silencios incómodos, la madre de Vicuña terminó contando una anécdota que dejó en evidencia la tensión con su exnuera.

Todo comenzó cuando Bolocco lanzó una pregunta filosa:

“Oye, pero yo me pregunto, ¿este niño te va a llevar alguna vez al altar?”, preguntó a Isabel, en referencia a su hijo.

La incomodidad de Vicuña fue inmediata, pero lejos de esquivar el tema, él respondió con ironía: “Yo creo que a esta altura más como para una teleserie vamos a poder hacer, ¿no?”.

Lo que parecía un momento de humor rápidamente se transformó en un verdadero escándalo familiar televisado. Su madre, lejos de callar, disparó la confesión que nadie esperaba: “Pero te acordás cuando te entrenamos con el Cura de Uruguay, ¿no? Es que cuando el Benja bautizó a la Magnolia. De repente alguien le dijo, ‘Padre, ¿por qué no aprovecha hacer dos en uno?’. Y aprovechamos de casar”.

El silencio en el estudio fue total. Las palabras de Isabel abrían la puerta a un secreto largamente oculto: ¿hubo o no hubo casamiento entre Vicuña y la China Suárez?

La revelación no quedó ahí. La madre del actor sumó más detalles que parecían sacados de una película: “Habían dado unas bolsitas (...) eran de arroz. Yo le decía: ‘Padre, recé todos los días por esta pareja, digamos’”.

Fue entonces cuando Bolocco, sin dudar, repreguntó con picardía: “¿Fue un rito?”.

La respuesta de Vicuña fue seca y terminante, como intentando cortar el tema de raíz: “No fue un rito. No, no”.

La incomodidad en su rostro fue evidente. Las cámaras lo captaron moviéndose inquieto en su asiento, como si aquel recuerdo fuera un capítulo que preferiría borrar de su vida.

La confesión de su madre, quedó claro que algo ocurrió en aquel bautismo de Magnolia, la hija que Vicuña y la China tuvieron juntos. Y aunque él intentó desmentirlo en vivo, la semilla de la duda ya quedó instalada.

