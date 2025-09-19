La mamá de Benjamín Vicuña viajó de urgencia a la Argentina para acompañar a su hijo: "Quedó preocupada"

Por último, D’Amato remarcó que, pese a ser un hombre adulto con una vida hecha, como toda persona en este mundo, sigue necesitando del afecto de su círculo más íntimo. “No hay tiempo, ni edad para que tu mamá te venga a abrazar, por más que seas un señor grande”, cerró, contundente.
Qué pasó con la China Suárez y Benjamín Vicuña
El conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez volvió a destaparse luego de que la actriz escolarizara a sus hijos -Magnolia y Amancio- en Turquía, y aparentemente, el padre no estuviera al tanto de la situación. Esto lo habría golpeado mucho ya que signficaría una decisión tomada sin su consentimiento.
Suárez realizó un posteo de los hijos que tuvo con el actor y también de Rufina Cabré, uniformados y listos para ir el colegio. En la foto, escribió: "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices".
Al ver la imagen, Vicuña habría entrado en shock ya que nunca fue avisado, mencionó Guido Zaffora en DDM (América TV): "El 19/9 vuelven los hijos de Benjamín Vicuña por 20 días a la Argentina, desde Turquía. Esto lo arreglaron los abogados por el régimen. Vicuña se está enterando por esta foto, que supuestamente eran clases de apoyo e intensificando lo que hacían en la Argentina... Yo conté que él dijo que está todo mal con La China. Sobre todo, porque esto es una provocación".
"Está furioso, no hay comunicación con La China, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen", concluyó el periodista en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.