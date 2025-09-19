A24.com

No lo vio bien

La mamá de Benjamín Vicuña viajó de urgencia a la Argentina para acompañar a su hijo: "Quedó preocupada"

Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín Vicuña, percibió a su hijo afectado en lo anímico por el conflicto que mantiene con la China Suárez en torno a la crianza de Magnolia y Amancio, y rápidamente se tomó un vuelo a la Argentina.

19 sept 2025, 23:33
Isabel Luco Morandé, mamá de Benjamín Vicuña viajó de urgencia desde Chila a la Argentina a ver a pasar tiempo con su hijo mientras estalla el conflicto con la China Suárez por sus hijos, Magnolia y Amancio.

Según contó Débora D’Amato en Los Profesionales de Siempre (El Nueve), esto se debió a que lo notó devastado por todo lo que ocurre con su expareja y los pequeños. La mamá de Benjamín llegó ayer (18 de septiembre) para acompañarlo, para estar con él, informó en vivo.

“Obviamente, la mamá de Benjamín no solamente viene leyendo y viendo la cuestión mediática, sino que además habla con su hijo. Una cosa es lo que te dicen por teléfono y otra cosa es verlo cara a cara”, agregó.

Según indicó la periodista, el motivo está claro y es que no lo ve para nada bien: “En unos días que Vicuña estuvo en Chile, la mamá quedó alarmada y preocupada. No es victimización, pero ella decidió venir. Se ocupa y se preocupa, y viene acompañarlo ”.

Por último, D’Amato remarcó que, pese a ser un hombre adulto con una vida hecha, como toda persona en este mundo, sigue necesitando del afecto de su círculo más íntimo. “No hay tiempo, ni edad para que tu mamá te venga a abrazar, por más que seas un señor grande”, cerró, contundente.

Qué pasó con la China Suárez y Benjamín Vicuña

El conflicto entre Benjamín Vicuña y la China Suárez volvió a destaparse luego de que la actriz escolarizara a sus hijos -Magnolia y Amancio- en Turquía, y aparentemente, el padre no estuviera al tanto de la situación. Esto lo habría golpeado mucho ya que signficaría una decisión tomada sin su consentimiento.

Suárez realizó un posteo de los hijos que tuvo con el actor y también de Rufina Cabré, uniformados y listos para ir el colegio. En la foto, escribió: "Estoy tan orgullosa de ustedes. Tan feliz de verlos siempre unidos, aprendiendo nuevos idiomas, nuevas culturas, haciendo nuevos amigos. Los amo con toda mi alma. Dos semanas en un nuevo colegio, adaptadísimos, felices".

Al ver la imagen, Vicuña habría entrado en shock ya que nunca fue avisado, mencionó Guido Zaffora en DDM (América TV): "El 19/9 vuelven los hijos de Benjamín Vicuña por 20 días a la Argentina, desde Turquía. Esto lo arreglaron los abogados por el régimen. Vicuña se está enterando por esta foto, que supuestamente eran clases de apoyo e intensificando lo que hacían en la Argentina... Yo conté que él dijo que está todo mal con La China. Sobre todo, porque esto es una provocación".

"Está furioso, no hay comunicación con La China, él no sabía de esto, sabía de las clases de apoyo. Esto recién empieza. Lo que Vicuña intenta es poner paños fríos y ahora está estudiando acciones legales por el tema del posteo, me dicen. Puede haber una cautelar por el tema de la imagen", concluyó el periodista en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

