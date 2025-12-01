Escándalo entre los rugbiers: se supo cuál se negó a hacer el documental e intento bajarlo

Un cimbronazo inesperado sacudió el caso que sigue helando al país. Mientras Netflix ultimaba los detalles del documental “50 Segundos”, una bomba estalló desde adentro del propio grupo de rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa.
La querella pidió la prisión perpetua para los ocho rugbiers acusados por el asesinato de Fernando Báez Sosa (Foto: Télam).
Y ahora ya se sabe quién fue el que intentó frenarlo todo a cualquier precio, incluso enfrentándose a sus propios compañeros. Matías Benicelli, condenado a prisión perpetua, encabezó una movida desesperada para impedir que el documental saliera a la luz. No solo pidió que se cancelara la producción: se despegó del resto del grupo y quedó completamente aislado.
En la presentación judicial, su defensa apuntó contra el tráiler: “Actores representan y escenifican a los protagonistas, incluyendo al peticionante, y eso daña su honor”, reclamaron con dureza. Pero la jugada no funcionó. La magistrada rechazó la solicitud con una frase contundente:“No se encuentran dados los requisitos para impedir la emisión de un filme.”
Con esa decisión, el documental quedó habilitado… y el escándalo explotó. Bajo la misma línea de Benicelli, Lucas Pertossi y Ayrton Viollaz (ambos condenados a 15 años) también se negaron a autorizar cualquier tipo de participación o mención voluntaria.
La tensión interna subió a niveles inesperados. Como si fuera poco, Benicelli también se apartó del histórico abogado Hugo Tomei. La nueva defensa no se guardó nada: “Máximo Thomsen lo señaló como el que inició el conflicto, pero las pruebas muestran que Matías no había pegado”.
Y hubo más. Una frase que encendió las alarmas: “Benicelli quiso hablar en el juicio cuando un patovica dijo que él había pateado a Fernando… y Tomei no lo dejó”.
La interna, que se mantenía latente, hoy estalla en mil pedazos.