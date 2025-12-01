Escándalo entre los rugbiers: se supo cuál se negó a hacer el documental e intento bajarlo

La tensión interna subió a niveles inesperados. Como si fuera poco, Benicelli también se apartó del histórico abogado Hugo Tomei. La nueva defensa no se guardó nada: “Máximo Thomsen lo señaló como el que inició el conflicto, pero las pruebas muestran que Matías no había pegado”.

Y hubo más. Una frase que encendió las alarmas: “Benicelli quiso hablar en el juicio cuando un patovica dijo que él había pateado a Fernando… y Tomei no lo dejó”.

La interna, que se mantenía latente, hoy estalla en mil pedazos.