Internaron de urgencia a José Alperovich: cómo sigue su estado de salud

José Alperovich, exgobernador de Tucumán y exsenador nacional, fue sometido este domingo a una operación por una complicación gastrointestinal y permanece internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires.
El exgobernador de Tucumán, que cumple prisión domiciliaria en Puerto Madero tras haber sido condenado a 16 años de prisión, fue trasladado de emergencia al Hospital Italiano.
La intervención ocurrió en horas de la tarde, luego de que el dirigente presentara un cuadro de malestar que obligó a su entorno a trasladarlo de urgencia al centro médico.
Según trascendió, el procedimiento quirúrgico se desarrolló sin inconvenientes y el político quedó bajo observación en una sala de cuidados especiales, donde continuará internado al menos durante las próximas 48 horas. Aunque no hubo parte oficial por parte del equipo médico, fuentes cercanas a la familia aclararon que la operación “era necesaria para evitar un cuadro mayor” y que su evolución inicial es “estable”.
La noticia se conoce apenas días después de que Alperovich, de 70 años, volviera a ocupar el centro de la escena mediática por un motivo muy distinto: su casamiento con Marianela Mirra, la ex ganadora de Gran Hermano 2007, con quien mantiene una relación desde hace años.
Los declararon marido y mujer. Esa fue, seguramente, la frase que selló la unión entre Marianela Mirra y José Alperovich, en una ceremonia íntima realizada en el departamento de Puerto Madero, donde el exgobernador cumple prisión domiciliaria por la causa de abuso sexual iniciada por su sobrina.
Durante la mañana del 27 de noviembre surgieron fuertes dudas sobre si el casamiento iba a concretarse: versiones cruzadas, silencio y un clima de absoluta reserva alimentaron la incertidumbre. Sin embargo, con el correr de las horas, todo se esclareció.
Por la noche, el hermetismo se rompió y comenzaron a circular las primeras imágenes de la boda, que fueron difundidas en primera instancia por Farándula Show y que luego replicó LAM (América TV). En ellas se ve a la pareja en un ambiente reducido, casi austero, donde el marco judicial que atraviesa Alperovich marcó inevitablemente el tono de la escena.