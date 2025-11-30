Internaron de urgencia a José Alperovich: cómo sigue su estado de salud

Se filtraron las primeras imágenes de la íntima ceremonia de Marianela Mirra y José Alperovich

Los declararon marido y mujer. Esa fue, seguramente, la frase que selló la unión entre Marianela Mirra y José Alperovich, en una ceremonia íntima realizada en el departamento de Puerto Madero, donde el exgobernador cumple prisión domiciliaria por la causa de abuso sexual iniciada por su sobrina.

Durante la mañana del 27 de noviembre surgieron fuertes dudas sobre si el casamiento iba a concretarse: versiones cruzadas, silencio y un clima de absoluta reserva alimentaron la incertidumbre. Sin embargo, con el correr de las horas, todo se esclareció.

Por la noche, el hermetismo se rompió y comenzaron a circular las primeras imágenes de la boda, que fueron difundidas en primera instancia por Farándula Show y que luego replicó LAM (América TV). En ellas se ve a la pareja en un ambiente reducido, casi austero, donde el marco judicial que atraviesa Alperovich marcó inevitablemente el tono de la escena.