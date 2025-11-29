Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia más divertida y es la película del momento
Diego Peretti vuelve a brillar en Netflix con una película argentina que sigue causando furor y es la comedia más divertida de los últimos años.
Diego Peretti volvió a captar la atención del público en Netflix desde el momento en que la plataforma decidió recuperar una comedia argentina que ya se convirtió en favorita del catálogo. La historia, que mezcla humor, caos cotidiano y una mirada íntima sobre la dinámica familiar, regresó para instalarse nuevamente entre lo más visto y despertar comentarios que oscilan entre la risa y la identificación absoluta.
La película, estrenada inicialmente en 2017, reapareció en el streaming con una fuerza inesperada, impulsada por la nostalgia, el carisma de sus protagonistas y un guion que sigue vigente por la contundencia con que retrata conflictos universales.
La llegada del film a la plataforma generó un impacto inmediato. Miles de usuarios compartieron en redes que, al reencontrarse con esta comedia, revivieron escenas familiares que les resultaron tan divertidas como incómodamente reales. La figura de Peretti, uno de los actores más destacados del cine argentino, fue clave para que la producción escalara posiciones dentro de los rankings diarios.
De qué trata "Mamá se fue de viaje" en Netflix
La historia plantea una situación simple, pero poderosa: ¿qué ocurre cuando el equilibrio de una familia depende de una rutina no reconocida y uno de sus pilares decide frenar por un tiempo? Esa pregunta se transformó en el motor narrativo que volvió a despertar la curiosidad de quienes buscan en Netflix títulos capaces de ofrecer entretenimiento, pero también reflexión.
Diego Peretti interpreta a Víctor, un publicista absorbido por un trabajo que exige más horas de las que él puede dar. Su vida parece organizada hasta el último detalle, aunque esa estructura se derrumba cuando su esposa decide tomarse un descanso y dejarlo al frente del hogar y de sus cuatro hijos. De este modo, Peretti despliega una actuación que combina humor y una ternura que aparece en los momentos menos esperados.
Carla Peterson encarna a Vera Garbo, la esposa que decide alejarse temporalmente del caos para recuperar aire y recordar que la carga mental del hogar no es un detalle, sino un trabajo en sí mismo. Su participación no es apenas un resorte narrativo: ella representa el punto de quiebre que pone en marcha toda la trama. Con sutileza y frescura, su personaje expone una problemática que atraviesa a miles de hogares: la distribución desigual de las tareas domésticas y del cuidado.
La química entre Peterson y Peretti fue celebrada desde el estreno original. Ocho años después, mantiene su atractivo y ofrece una dinámica que continúa resultando actual. Las escenas que comparten, cargadas de ironía y complicidad, aportan equilibrio a la comedia y fortalecen el mensaje central del film.
El elenco con Diego Peretti y Carla Peterson
Diego Peretti
Carla Peterson
Martín Lacour
Agustina Cabo
Julián Baz
Lorenzo Winograd
Pilar Gamboa
Guillermo Arengo
Martín Piroyansky
Maruja Bustamante
La dirección de Ariel Winograd en la película
Ariel Winograd, director reconocido por su capacidad para narrar historias cercanas, apostó por una puesta en escena dinámica, donde cada gesto cotidiano adquiere relevancia. Su sello se percibe en la fluidez de los diálogos, en el ritmo de los enredos y en la habilidad para crear secuencias que combinan caos y ternura en una misma respiración.
Bajo su mirada, la comedia alcanza un tono accesible para todo público. Padres primerizos, familias numerosas, adolescentes e incluso espectadores sin hijos pueden verse reflejados en más de una escena. Esa universalidad explica por qué la película sigue vigente y por qué su regreso a Netflix generó un nuevo pico de popularidad.
Por qué "Mamá se fue de viaje" sigue siendo un éxito
La permanencia del film dentro del catálogo de contenidos más vistos no es casual. Su narrativa transciende el paso del tiempo y conecta con una problemática que nunca deja de estar vigente: la distribución de roles dentro de la familia. Además, la presencia de figuras tan queridas como Diego Peretti y Carla Peterson refuerza su atractivo para nuevos espectadores.
Netflix, al reincorporarla a su biblioteca, permitió que una nueva generación de usuarios descubriera la historia, y que quienes la vieron en 2017 la revisitaran con una mirada diferente. La combinación entre nostalgia y actualidad fortaleció su impacto.