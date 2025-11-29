Diego Peretti arrasa en Netflix con la comedia más divertida y es la película del momento

Diego Peretti interpreta a Víctor, un publicista absorbido por un trabajo que exige más horas de las que él puede dar. Su vida parece organizada hasta el último detalle, aunque esa estructura se derrumba cuando su esposa decide tomarse un descanso y dejarlo al frente del hogar y de sus cuatro hijos. De este modo, Peretti despliega una actuación que combina humor y una ternura que aparece en los momentos menos esperados.

Mamá se fue de viaje 2

Carla Peterson encarna a Vera Garbo, la esposa que decide alejarse temporalmente del caos para recuperar aire y recordar que la carga mental del hogar no es un detalle, sino un trabajo en sí mismo. Su participación no es apenas un resorte narrativo: ella representa el punto de quiebre que pone en marcha toda la trama. Con sutileza y frescura, su personaje expone una problemática que atraviesa a miles de hogares: la distribución desigual de las tareas domésticas y del cuidado.

La química entre Peterson y Peretti fue celebrada desde el estreno original. Ocho años después, mantiene su atractivo y ofrece una dinámica que continúa resultando actual. Las escenas que comparten, cargadas de ironía y complicidad, aportan equilibrio a la comedia y fortalecen el mensaje central del film.

Mamá se fue de viaje 1.jpg

El elenco con Diego Peretti y Carla Peterson

Diego Peretti

Carla Peterson

Martín Lacour

Agustina Cabo

Julián Baz

Lorenzo Winograd

Pilar Gamboa

Guillermo Arengo

Martín Piroyansky

Maruja Bustamante

mama-se-fue-viaje.webp

La dirección de Ariel Winograd en la película

Ariel Winograd, director reconocido por su capacidad para narrar historias cercanas, apostó por una puesta en escena dinámica, donde cada gesto cotidiano adquiere relevancia. Su sello se percibe en la fluidez de los diálogos, en el ritmo de los enredos y en la habilidad para crear secuencias que combinan caos y ternura en una misma respiración.

Bajo su mirada, la comedia alcanza un tono accesible para todo público. Padres primerizos, familias numerosas, adolescentes e incluso espectadores sin hijos pueden verse reflejados en más de una escena. Esa universalidad explica por qué la película sigue vigente y por qué su regreso a Netflix generó un nuevo pico de popularidad.

Ariel Winograd

Por qué "Mamá se fue de viaje" sigue siendo un éxito

La permanencia del film dentro del catálogo de contenidos más vistos no es casual. Su narrativa transciende el paso del tiempo y conecta con una problemática que nunca deja de estar vigente: la distribución de roles dentro de la familia. Además, la presencia de figuras tan queridas como Diego Peretti y Carla Peterson refuerza su atractivo para nuevos espectadores.

Netflix, al reincorporarla a su biblioteca, permitió que una nueva generación de usuarios descubriera la historia, y que quienes la vieron en 2017 la revisitaran con una mirada diferente. La combinación entre nostalgia y actualidad fortaleció su impacto.

Tráiler de "Mamá se fue de viaje" en Netflix