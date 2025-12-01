En vivo Radio La Red
Bullrich y Adorni presentaron las propuestas del nuevo Código Penal: "Viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, afirmó que la nueva conformación del Congreso será clave para avanzar con una batería de iniciativas que Javier Milei enviará en los próximos meses.

Bullirich y Adorni presentan las propuesta del nuevo Código Penal: Viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie

Bullirich y Adorni presentan las propuesta del nuevo Código Penal: "Viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie"

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró este lunes que el Gobierno se prepara para encarar “el Congreso más reformista de la historia”, con una agenda legislativa que incluirá desde la reforma del Código Penal hasta una batería de proyectos vinculados a seguridad, economía y modernización del Estado.

Adorni en el centro: la nueva impronta del Gabinete que quieren los hermanos Milei después del 10 de diciembre
Manuel Adorni, de vocero presidencial a concentrar más poder como jefe de Gabinete y “el brazo ejecutor” de Javier y Karina Milei en una etapa que anuncia aceleración de  las reformas libertarias. Foto: Casa Rosada

Además, reiteró que el Gobierno confía en que habrá “madurez política” en el recinto para debatir y acompañar las reformas.

El Gobierno de Javier Milei envió al Congreso de la Nación el proyecto de reforma integral del Código Penal. Se trata de una iniciativa que pretende reemplazar un texto centenario -redactado hace más de 100 años- y adaptar la normativa a los desafíos actuales vinculados al crimen organizado, la violencia y la complejidad delictiva contemporánea.

Según la información oficial, la iniciativa propone un endurecimiento generalizado de penas en delitos graves como homicidios, robos agravados, narcotráfico, pornografía infantil y trata de personas. Uno de los puntos más relevantes es la eliminación de la prescripción para delitos como abuso sexual y homicidio agravado, bajo el argumento de que el paso del tiempo no debe convertirse en un beneficio para los responsables ni en un obstáculo para las víctimas.

"El Código Penal vigente está hecho a medida de los delincuentes, los violadores y lo asesinos. Las condenas son insuficientes o muchas veces no se cumplen y la puerta giratoria es el denominador común que explica gran parte de los delitos. La doctrina es clara: el que las hace las paga", expresó Adorni.

Otro eje central es la efectividad del cumplimiento de la pena. El Gobierno señala que actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el imputado no llega a cumplir prisión efectiva. Con la reforma, se busca que el 82% de las penas implique encierro real, elevando los mínimos y reduciendo la discrecionalidad para la excarcelación.

"Se van a agravar todas las penas del código, desde los hurtos hasta los abusos sexuales y homicidios. Además, los delitos graves van a pasar a ser imprescriptibles", remarcó el funcionario y comparó que "así como trabajamos para poner orden en la economía y en las cuentas públicas. También trabajamos para poner orden en las calles".

El proyecto también redefine el alcance de la prisión perpetua: dejará de tener límite temporal, de modo que una condena por homicidio agravado represente, literalmente, prisión para toda la vida.

También anunciaron cambios contra los condenados que hayan tenido cargos políticos: "Su condena contemplará la pérdida de su jubilación de privilegio", dijo al poner como ejemplo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Un paquete que se integra con otras reformas penales

La presentación del nuevo Código Penal se articula con otros cambios ya impulsados por el Gobierno: la implementación plena del Sistema Acusatorio -que transfiere la investigación penal a los fiscales y agiliza los procesos- y la baja de la edad de imputabilidad, uno de los puntos más discutidos en la agenda pública.

“Cumplimos con el mandato social de terminar con la inseguridad”, señala el mensaje oficial que acompañó el envío del proyecto. La iniciativa busca colocar en el centro del sistema penal a las víctimas, un reclamo recurrente de organizaciones y sectores políticos que exigen mayor rigor en la respuesta estatal frente a delitos violentos.

Bullrich y el sistema alertar

"El Congreso va a tener una misión histórica", alentó Bullrich en el inicio de su discurso al cuestionar la existencia de un Código Penal sancionado en 1921, al cual se le hicieron un "montón de modificaciones", señaló. "A parir de ahora los favorecidos serán la sociedad en su conjunto y las víctimas", resaltó sobre el nuevo cuerpo normativo.

Sobre la finalidad de la modificación, afirmó que lo que se pretende es que "haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos, y vuelven a delinquir".

La ministra anunció un "cambio muy grande en el sistema de penas" y planteó que como primer medida el "agravamiento de las penas". En ese sentido, adelantó que el homicidio simple pasa de una pena de 25 años a de 30 años como máxima condena. También citó como agravamiento intentos de magnicidio, a funcionarios y miembros del Estado, al poner como ejemplo a un directivo de un establecimiento escolar; y también para casos donde la víctima del delito sea un menor de 16 años o una persona mayor a 65.

Noticia en desarrollo...

