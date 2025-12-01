Bullrich y Adorni presentaron las propuestas del nuevo Código Penal: "Viene a poner orden donde antes reinaba la barbarie"

"El Código Penal vigente está hecho a medida de los delincuentes, los violadores y lo asesinos. Las condenas son insuficientes o muchas veces no se cumplen y la puerta giratoria es el denominador común que explica gran parte de los delitos. La doctrina es clara: el que las hace las paga", expresó Adorni.

Otro eje central es la efectividad del cumplimiento de la pena. El Gobierno señala que actualmente, cuando la condena no supera los tres años, el imputado no llega a cumplir prisión efectiva. Con la reforma, se busca que el 82% de las penas implique encierro real, elevando los mínimos y reduciendo la discrecionalidad para la excarcelación.

"Se van a agravar todas las penas del código, desde los hurtos hasta los abusos sexuales y homicidios. Además, los delitos graves van a pasar a ser imprescriptibles", remarcó el funcionario y comparó que "así como trabajamos para poner orden en la economía y en las cuentas públicas. También trabajamos para poner orden en las calles".

El proyecto también redefine el alcance de la prisión perpetua: dejará de tener límite temporal, de modo que una condena por homicidio agravado represente, literalmente, prisión para toda la vida.

También anunciaron cambios contra los condenados que hayan tenido cargos políticos: "Su condena contemplará la pérdida de su jubilación de privilegio", dijo al poner como ejemplo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Un paquete que se integra con otras reformas penales

La presentación del nuevo Código Penal se articula con otros cambios ya impulsados por el Gobierno: la implementación plena del Sistema Acusatorio -que transfiere la investigación penal a los fiscales y agiliza los procesos- y la baja de la edad de imputabilidad, uno de los puntos más discutidos en la agenda pública.

“Cumplimos con el mandato social de terminar con la inseguridad”, señala el mensaje oficial que acompañó el envío del proyecto. La iniciativa busca colocar en el centro del sistema penal a las víctimas, un reclamo recurrente de organizaciones y sectores políticos que exigen mayor rigor en la respuesta estatal frente a delitos violentos.

Bullrich y el sistema alertar

"El Congreso va a tener una misión histórica", alentó Bullrich en el inicio de su discurso al cuestionar la existencia de un Código Penal sancionado en 1921, al cual se le hicieron un "montón de modificaciones", señaló. "A parir de ahora los favorecidos serán la sociedad en su conjunto y las víctimas", resaltó sobre el nuevo cuerpo normativo.

Sobre la finalidad de la modificación, afirmó que lo que se pretende es que "haya cumplimiento efectivo de las penas y no que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían estar presos, y vuelven a delinquir".

La ministra anunció un "cambio muy grande en el sistema de penas" y planteó que como primer medida el "agravamiento de las penas". En ese sentido, adelantó que el homicidio simple pasa de una pena de 25 años a de 30 años como máxima condena. También citó como agravamiento intentos de magnicidio, a funcionarios y miembros del Estado, al poner como ejemplo a un directivo de un establecimiento escolar; y también para casos donde la víctima del delito sea un menor de 16 años o una persona mayor a 65.

Noticia en desarrollo...