En medio de los rumores de ruptura, Ivana Figueiras hizo una revelación inesperada

La incógnita ahora pasa por saber si ese diario sumará nuevas páginas ligadas a su vínculo actual. Por el momento, nadie puede confirmar si Ivana decidió poner fin a su relación con Cvitanich o si simplemente atraviesan un período de distancia. Lo cierto es que, según dejó entrever, su deseo sigue siendo encontrar a alguien con un pasado resuelto y un presente estable, condiciones que le permitan proyectar un futuro distinto y en paz.

image

¿Qué dijo Chechu Bonelli del fin de su relación con Darío Cvitanich?

Sumando un capítulo más al conflicto que mantiene con Darío Cvitanich, Chechu Bonelli reveló entre lágrimas uno de los momentos más dolorosos de su separación: haber tenido que cortar todo vínculo con su exsuegra, aparentemente por pedido expreso de él. Según contó, ese lazo era muy importante para ella y la decisión la impactó de lleno, especialmente porque la ruptura —como ya se sabe— no terminó en los mejores términos.

La periodista describió esa imposición como un punto de quiebre en su proceso emocional. No solo implicó despedirse de una figura afectiva clave para su familia, sino también enfrentar que el final de la relación traía consigo pérdidas colaterales que jamás imaginó atravesar. En su relato en La Casa del Streaming dejó entrever lo difícil que fue aceptar esa distancia forzada, que se sumó al torbellino personal que marcó su último año.

La conversación tomó un giro inesperadamente íntimo cuando desde el programa quisieron saber cómo era el vínculo de Chechu con su exsuegra. La consulta tocó una fibra sensible y ella no pudo ocultarlo. Primero respondió con honestidad y sin filtros: “Ay, no, la amo con toda mi alma”.

Pero la insistencia del panel por conocer el estado actual de esa relación la enfrentó con un recuerdo que aún le provoca dolor. Cuando le preguntaron si seguían en contacto, la modelo explicó —con la voz ya quebrada— cómo la separación terminó dañando incluso ese lazo que para ella era un refugio emocional: “Me invitaron a no tenerlo más, a retirarme de ahí, pero hasta hace poco seguía viajando y amo, o sea, para mí la sensación de hogar es esa, es ir a visitarla y aparte es una genia”.

Al evocarla, recordó esos momentos que compartían en Baradero, donde siempre encontraba contención y un cariño que le hacía sentir que pertenecía. Habló con nostalgia de esos gestos simples pero profundos que la marcaron: “¿Qué querés comer? Yo te preparo, acostate, dormí. Y yo decía, ay, sí, qué lindo, quiero esto. Y ahora la sensación de familia para mí se me rompió. Me he largado a llorar, es una de las cosas que más sufrí de la separación, el tener que cortar con eso. Porque la amo con toda mi alma”.

“Ella tiene todos hijos varones, entonces es como que yo era una hija también para ella. Todo lo que aprendí de la maternidad lo aprendí con ella”, cerró Chechu.