Se supo de qué operaron de urgencia a José Alperovich a días de casarse con Marianela Mirra: polémica por presuntos privilegios

La declaración agitó de golpe las redes, donde muchos cuestionaron privilegios, accesos y contactos. Además, el periodista recordó un punto clave: “Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser informado a la causa para que la víctima tome conocimiento. Esto todavía no ocurrió”.

La operación ocurrió apenas días después de la polémica boda entre Mirra y Alperovich, un casamiento que estuvo rodeado de versiones, filtraciones y contradicciones hasta el último minuto. Aunque circuló que habría una fiesta para unas 20 personas con catering incluido, Marianela salió a desmentirlo en una entrevista con Pamela David: “No hay ostentación. Esto estaba planeado hace tiempo. Solo estuvieron los testigos. No hubo nada más.”

La pareja, que mantiene un vínculo de más de dos décadas, dio el “sí” en el departamento de Puerto Madero donde conviven y donde Alperovich cumple su condena de 16 años por abuso sexual reiterado contra su sobrina.

El edificio en Puerto Madero cuenta con piscina climatizada, spa, gym, microcine, SUM y seguridad privada, lo que alimenta aún más la controversia sobre las condiciones en las que el exmandatario cumple su pena.

angel de brito marianela mirra aperovich internado 1