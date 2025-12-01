Se supo de qué operaron de urgencia a José Alperovich a días de casarse con Marianela Mirra: polémica por presuntos privilegios

Un verdadero terremoto mediático sacudió las últimas horas: José Alperovich, recién casado con Marianela Mirra, terminó internado de urgencia en el Hospital Italiano y tuvo que ser operado sin demora.
La noticia generó un revuelo instantáneo, no solo por su estado de salud, sino por el contexto explosivo en el que ocurrió. Según reveló Ángel de Brito, el exgobernador tucumano sufrió una apendicitis fulminante, lo que obligó a los médicos a intervenirlo de inmediato.
En redes, el conductor mostró fotos que le enviaron seguidores, donde se ve a Marianela Mirra recorriendo los pasillos del hospital, seria y visiblemente preocupada. En una de las imágenes, una usuaria le escribía: "Ángel, Marianela Mirra en el cuarto piso del Italiano".
Pero el periodista no se quedó ahí. De Brito lanzó una frase que encendió aún más el escándalo: “Fue internado en el Hospital Italiano porque Alperovich es amigo del vicedirector”.
La declaración agitó de golpe las redes, donde muchos cuestionaron privilegios, accesos y contactos. Además, el periodista recordó un punto clave: “Al ser un preso domiciliario, cada movimiento debe ser informado a la causa para que la víctima tome conocimiento. Esto todavía no ocurrió”.
La operación ocurrió apenas días después de la polémica boda entre Mirra y Alperovich, un casamiento que estuvo rodeado de versiones, filtraciones y contradicciones hasta el último minuto. Aunque circuló que habría una fiesta para unas 20 personas con catering incluido, Marianela salió a desmentirlo en una entrevista con Pamela David: “No hay ostentación. Esto estaba planeado hace tiempo. Solo estuvieron los testigos. No hubo nada más.”
La pareja, que mantiene un vínculo de más de dos décadas, dio el “sí” en el departamento de Puerto Madero donde conviven y donde Alperovich cumple su condena de 16 años por abuso sexual reiterado contra su sobrina.
El edificio en Puerto Madero cuenta con piscina climatizada, spa, gym, microcine, SUM y seguridad privada, lo que alimenta aún más la controversia sobre las condiciones en las que el exmandatario cumple su pena.