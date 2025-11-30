Patricia Bullrich oficializó su renuncia con una carta enviada al presidente Javier Milei

Bullrich asumirá como legisladora en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre. En su lugar quedará Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.

También dedicó unas palabras de despedida a su sucesora: “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar u política de seguridad firme, serie y eficaz”.

En la carta, la futura senadora de La Libertad Avanza recordó que “hace dos años” el presidente Milei le encomendó “la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. Según Bullrich, “esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”.

Primer cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante la jura en el recinto

La calma dentro de La Libertad Avanza duró apenas unos minutos. Patricia Bullrich y Victoria Villarruel protagonizaron su primer cortocircuito público mientras finalizaba la jura de los nuevos senadores., Este hecho se dio en una sesión donde los bloques habían acordado no realizar discursos políticos.

Cuando la jura de los 23 de los 24 senadores estaba por concluir, Bullrich pidió la palabra y sorprendió a todo el recinto: hablar no estaba permitido. Aun así, intentó activar el micrófono tocando la pantalla, pero Villarruel, a cargo de la presidencia, le indicó que no podía habilitarlo.

Bullrich insistió: habló con el micrófono cerrado, no se escuchó y pidió que su intervención quedara asentada “por escrito”. Terminada la sesión, se acercó a Villarruel y le reclamó el criterio utilizado para controlar el acceso de invitados.

“Le dije que sea pareja para todos. Que empecemos bien”, explicó la futura jefa del bloque libertario ante los periodistas acreditados. Apuntó directamente contra la senadora de Tierra del Fuego, Cándida López, quien llevó nueve familiares pese a que solo se permitían tres invitados por legislador.