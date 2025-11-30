En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Patricia Bullrich
Ministerio de Seguridad
Cambios en el gabinete

Patricia Bullrich oficializó su renuncia con una carta enviada al presidente Javier Milei

La Ministra de Seguridad Nacional Patricia Bullrich presentó formalmente su renuncia al Presidente de la Nación, Javier Milei, con efectividad a partir del 1 de diciembre de 2025.

Patricia Bullrich oficializó su renuncia con una carta enviada al presidente Javier Milei

Patricia Bullrich oficializó su renuncia con una carta enviada al presidente Javier Milei

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, tuvo su último acto al frente de la cartera este domingo justamente con su renuncia al cargo. Se trata de un acto formal ya que el cambio estaba anunciado desde hace días. La funcionaria será sucedida por su virtual viceministra, la secretaria de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

Leé también Patricia Bullrich presentó la nueva Agencia Nacional de Migraciones y se despidió antes de asumir su banca en el Senado
patricia bullrich presento la nueva agencia nacional de migraciones y se despidio antes de asumir su banca en el senado

“Tengo el honor de dirigirme a usted para presentar mi renuncia al cargo de Ministra de Seguridad Nacional, con efectividad a partir del día 1° de diciembre de 2025″, comienza la carta que Bullrich envió al presidente de la Nación, Javier Milei, y que difundió con un posteo en la red social X.

bullrich

“Continuaré defendiendo los valores que compartimos y las reformas que el país necesita y usted (Milei) lidera: instituciones fuertes, ley, orden y un país donde los argentinos de bien puedan vivir y progresar en libertad”, continúa la carta de despedida dirigida a Javier Milei.

Y agregó: “Agradezco profundamente la confianza que depositó en mí para conducir un área estratégica y el respaldo de todo el equipo que me acompañó en cada operativo, cada decisión y cada batalla que dimos juntos por el país”.

Bullrich asumirá como legisladora en la Cámara Alta el próximo 10 de diciembre. En su lugar quedará Alejandra Monteoliva, actual secretaria de Seguridad.

También dedicó unas palabras de despedida a su sucesora: “Le deseo el mayor de los éxitos a la futura ministra Alejandra Monteoliva. Ella me ha acompañado estos años, y si hay alguien capaz de continuar con la doctrina que hoy logró el orden del país, es ella. Su capacidad, experiencia y compromiso serán fundamentales para profundizar el camino que iniciamos y consolidar u política de seguridad firme, serie y eficaz”.

En la carta, la futura senadora de La Libertad Avanza recordó que “hace dos años” el presidente Milei le encomendó “la misión de conducir la Seguridad de la Nación con un mandato claro: cuidar a los argentinos, cuidar a quienes nos cuidan, enfrentar al crimen con decisión y recuperar el orden en las calles”. Según Bullrich, “esa responsabilidad marcó cada una de las acciones que llevamos adelante”.

Primer cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante la jura en el recinto

La calma dentro de La Libertad Avanza duró apenas unos minutos. Patricia Bullrich y Victoria Villarruel protagonizaron su primer cortocircuito público mientras finalizaba la jura de los nuevos senadores., Este hecho se dio en una sesión donde los bloques habían acordado no realizar discursos políticos.

Cuando la jura de los 23 de los 24 senadores estaba por concluir, Bullrich pidió la palabra y sorprendió a todo el recinto: hablar no estaba permitido. Aun así, intentó activar el micrófono tocando la pantalla, pero Villarruel, a cargo de la presidencia, le indicó que no podía habilitarlo.

Bullrich insistió: habló con el micrófono cerrado, no se escuchó y pidió que su intervención quedara asentada “por escrito”. Terminada la sesión, se acercó a Villarruel y le reclamó el criterio utilizado para controlar el acceso de invitados.

Le dije que sea pareja para todos. Que empecemos bien”, explicó la futura jefa del bloque libertario ante los periodistas acreditados. Apuntó directamente contra la senadora de Tierra del Fuego, Cándida López, quien llevó nueve familiares pese a que solo se permitían tres invitados por legislador.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Patricia Bullrich Ministerio de Seguridad
Notas relacionadas
Patricia Bullrich encabezó la reunión del bloque de La Libertad Avanza en el Senado
Tensión en el Senado: primer cruce entre Patricia Bullrich y Victoria Villarruel durante la jura en el recinto
Bullrich compartirá un acto con la nueva ministra de Seguridad para presentar la nueva Agencia Nacional de Migraciones

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar