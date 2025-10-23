Escándalo en MasterChef: revelaron quién se va el domingo

“El domingo se va Esteban Mirol, lo anticipamos acá”, disparó sin anestesia, dejando helados a sus compañeros de piso y sumando a la información que también había confirmado Yanina Latorre, que se trataba de un participante hombre el eliminado del próximo domingo.

El periodista también apuntó contra los tres jurados del ciclo: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, señalando que este año “bajaron la exigencia” para facilitarle las cosas a las celebridades.

“Proponen retos más simples para que las celebrities lleguen a tiempo. Pero así se pierde la esencia del programa”, remató Tatru.