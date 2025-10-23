En vivo Radio La Red
Trends
MasterChef Celebrity
Wanda Nara
¡Se filtró!

Escándalo en MasterChef: revelaron quién se va el domingo

MasterChef Celebrity al rojo vivo: ya se sabe quién sería el próximo en irse del programa. Enterate.

MasterChef Celebrity vuelve a ser el centro del prime time argentino. Con Wanda Nara al frente, un jurado implacable y un elenco de figuras que mezclan glamour, ego y nervios en la cocina, el reality de Telefe mantiene a millones de espectadores pegados a la pantalla cada domingo.

Pero esta semana, una filtración bomba cambió todo: ya se sabe quién será el próximo eliminado, y la polémica no tardó en estallar.

El ciclo —que mezcla drama, competencia y escándalo televisivo— viene de una gala intensa en la que Jorge “Roña” Castro fue el primer eliminado y Pablo Lescano abandonó por voluntad propia, asegurando que “no sabía dónde se metía”. Ahora, una nueva figura quedará fuera del programa y, según revelaron, no por decisión propia.

Todo comenzó cuando el periodista Augusto “Tartu” Tartúfoli tiró la bomba en su programa Pasó en América (América TV), asegurando que ya sabía quién sería el próximo en colgar el delantal.

El domingo se va Esteban Mirol, lo anticipamos acá”, disparó sin anestesia, dejando helados a sus compañeros de piso y sumando a la información que también había confirmado Yanina Latorre, que se trataba de un participante hombre el eliminado del próximo domingo.

El periodista también apuntó contra los tres jurados del ciclo: Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, señalando que este año “bajaron la exigencia” para facilitarle las cosas a las celebridades.

“Proponen retos más simples para que las celebrities lleguen a tiempo. Pero así se pierde la esencia del programa”, remató Tatru.

