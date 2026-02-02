La China Suárez contó la charla secreta que tuvo con Pampita después el escándalo del motorhome: "Nosotras..."

Y recordó: "Pero en el caso de Carolina, por ejemplo, hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados, donde estaban viviendo en casas separadas, que ya no existía un vínculo".

La panelista volvió a insistir: "¿Te importan esas relaciones o lo que pasó con esas mujeres?". La China pidió terminar su idea y fue contundente: "Dejame terminar".

"Obviamente, servía más el cuento de que él todavía estaba intentando algo y todo. Y en su momento, nosotras lo hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar. Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar, no me puedo hacer cargo de lo que dicen. Estoy muy expuesta, desde que soy muy chica y estoy muy acostumbrada también", cerró la actriz.

Qué respondió la China Suárez sobre si tendría vínculo con Wanda Nara

La China Suárez volvió a hablar desde Turquía en una entrevista extensa con Moria Casán, donde no esquivó ningún tema y hasta se refirió a su histórica rivalidad con Wanda Nara, ex de Mauro Icardi.

Durante la charla, Nazarena Di Serio quiso saber si en algún momento podría existir un acercamiento con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), en caso de que las circunstancias familiares lo hicieran necesario.

La actriz fue tajante y, en contraste, resaltó la buena relación que mantiene con Rocío Pardo, actual pareja de Nicolás Cabré. “Con Rocío tengo muy buen vínculo porque es muy buena con Rufi, siempre me ha respetado mucho a mí y yo la respeto mucho a ella”, aseguró.

Además, destacó la comunicación constante que tienen cuando su hija está con ella: "Me parece una chica lindísima, luminosa y estoy feliz de que esté en la vida de mi hija que es lo único que tiene que importarme a mí, que sea buena con Rufi, que la quiere mucho. Siempre hablamos, hacemos videollamadas, hacen planes juntas y eso a mí me encanta”.

En cambio, cuando se trató de Wanda Nara, la China fue clara al marcar distancia y recordó que las tensiones pasadas no se olvidan fácilmente.

"Soy una persona pacífica a lo que no le gustan los conflictos, pero a mí la falta de respeto y las cosas que no me gustan yo no me las olvido, hasta el día que me muero. Entonces no se puede forzar tener un buen vínculo con gente con la que uno no desea tenerlo", expresó con firmeza la protagonista de Hija del fuego.

Al ser consultada sobre si cree posible una resolución entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Suárez respondió con cautela: "No me meto en general en lo que no me conviene, ni públicamente ni en la vida real. La realidad es que lo que pasa con ellos es que hay muchos temas judiciales, denuncias falsas, mucha cosa que yo no viví".

Además, cerró con una reflexión sobre su propia experiencia: "Entonces no puedo comparar una relación mía donde yo me separé cuando quise, no estaba casada y fue todo mucho más fácil. Creo que son situaciones muy distintas y no se pueden ni comparar".