La China Suárez contó la charla secreta que tuvo con Pampita después el escándalo del motorhome: "Nosotras..."

En La Mañana con Moria (El Trece), la China Suárez se animó a hablar de todo y volvió sobre uno de los episodios más mediáticos de su vida: la conversación que tuvo con Pampita cuando estalló el escándalo del motorhome con Benjamín Vicuña.
La China Suárez recordó su charla con Pampita tras el escándalo del motorhome y aseguró que siempre enfrentó las situaciones de frente.
Durante la entrevista, Cinthia Fernández le planteó un tema sensible: "En varias oportunidades, inclusive hoy, también has manifestado que no te importa lo que opinen de vos o el rótulo de 'rompehogares'. Pero, ¿a vos te importa realmente lo que ha pasado con las personas reales detrás de ese rótulo? Como ha de ser Carolina, (Eugenia) Tobal, Wanda (Nara)".
La actriz no esquivó la pregunta y respondió con firmeza: "Qué bueno que lo mencionás", dijo y agregó picante: "Bueno, de hecho, te pasó con esta relación también, que te dijeron lo mismo porque decían que no daban los números".
Fernández retrucó: "Y yo salí a aclarar automáticamente. De hecho, mostré mensajes". A lo que la China contestó: "Yo soy actriz hace mucho tiempo y no tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy boluda porque debería haberlo hecho. Ya pasó mucho tiempo".
Y recordó: "Pero en el caso de Carolina, por ejemplo, hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados, donde estaban viviendo en casas separadas, que ya no existía un vínculo".
La panelista volvió a insistir: "¿Te importan esas relaciones o lo que pasó con esas mujeres?". La China pidió terminar su idea y fue contundente: "Dejame terminar".
"Obviamente, servía más el cuento de que él todavía estaba intentando algo y todo. Y en su momento, nosotras lo hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar. Yo me manejo de frente siempre y hablo con quien tengo que hablar, no me puedo hacer cargo de lo que dicen. Estoy muy expuesta, desde que soy muy chica y estoy muy acostumbrada también", cerró la actriz.
La China Suárez volvió a hablar desde Turquía en una entrevista extensa con Moria Casán, donde no esquivó ningún tema y hasta se refirió a su histórica rivalidad con Wanda Nara, ex de Mauro Icardi.
Durante la charla, Nazarena Di Serio quiso saber si en algún momento podría existir un acercamiento con la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), en caso de que las circunstancias familiares lo hicieran necesario.
La actriz fue tajante y, en contraste, resaltó la buena relación que mantiene con Rocío Pardo, actual pareja de Nicolás Cabré. “Con Rocío tengo muy buen vínculo porque es muy buena con Rufi, siempre me ha respetado mucho a mí y yo la respeto mucho a ella”, aseguró.
Además, destacó la comunicación constante que tienen cuando su hija está con ella: "Me parece una chica lindísima, luminosa y estoy feliz de que esté en la vida de mi hija que es lo único que tiene que importarme a mí, que sea buena con Rufi, que la quiere mucho. Siempre hablamos, hacemos videollamadas, hacen planes juntas y eso a mí me encanta”.
En cambio, cuando se trató de Wanda Nara, la China fue clara al marcar distancia y recordó que las tensiones pasadas no se olvidan fácilmente.
"Soy una persona pacífica a lo que no le gustan los conflictos, pero a mí la falta de respeto y las cosas que no me gustan yo no me las olvido, hasta el día que me muero. Entonces no se puede forzar tener un buen vínculo con gente con la que uno no desea tenerlo", expresó con firmeza la protagonista de Hija del fuego.
Al ser consultada sobre si cree posible una resolución entre Wanda Nara y Mauro Icardi, Suárez respondió con cautela: "No me meto en general en lo que no me conviene, ni públicamente ni en la vida real. La realidad es que lo que pasa con ellos es que hay muchos temas judiciales, denuncias falsas, mucha cosa que yo no viví".
Además, cerró con una reflexión sobre su propia experiencia: "Entonces no puedo comparar una relación mía donde yo me separé cuando quise, no estaba casada y fue todo mucho más fácil. Creo que son situaciones muy distintas y no se pueden ni comparar".