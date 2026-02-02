Luciano Castro rompió el silencio y habló sobre el pasacalles a Griselda Siciliani: qué dijo

En ese sentido, dejó en claro que Luciano Castro le confió que hará todo lo que esté a su alcance para recomponer la relación con Griselda Siciliani tras el gran escándalo de los audios a otra mujer.

“Va a hacer todo para reconquistarla, porque obviamente le pregunté por el pasacalle, y me dijo que él sería capaz del pasacalle o cualquier cosa que sea necesario porque es la mujer de su vida”, remarcó Paula Varela.

"Él sabe que se mandó una. Luciano es muy carismático, lo vi bien y es muy agradable hablar con él y muy honesto en sus sentimientos. Sabe que es la mujer de su vida y está viendo cómo entre esas dos cosas compensa que lo perdone", concluyó.

La picante reflexión de de Sabrina Rojas por el pasacalles de Luciano Castro a Griselda Siciliani

La imagen del pasacalles que apareció en el frente de la vivienda de Griselda Siciliani y que se conoció el sábado por la tarde generó un enorme revuelo.

El letrero contenía un romántico mensaje con el que Luciano Castro le pide a la actriz que lo perdone tras el escándalo que generó la conversación en tono español que tuvo el actor con otra mujer durante su viaje a Madrid a fines de 2025.

Rápidamente la foto subida por Pepe Ochoa en X tomó mucha repercusión y quien dio su ácida visión del tema es Sabrina Rojas, ex del galán, con una picante reflexión.

La conductora de América Tv utilizó sus redes sociales para dar su opinión del tema con una directa ironía y sin mencionar ningún nombre en particular.

“Quiero creer que no es real”, describió en una de sus historias acompañando el texto con un conocido clip del actor y humorista brasileño Eduardo Sterblitch con gesto de desconcierto y risa.

Y luego profundizó su reacción: “Voy a confiar en que esto va a terminar siendo una publicidad de alguien que quiere aprovechar la actualidad. Pero después de escuchar chamuyar en gallego, se me viene este meme. Todo puede ser”.

A esas palabras Sabrina Rojas sumó un video en el que un joven cae al lanzarse desde una escalera, graficando así sus palabras. Y cerró picante: “No debería meterme, lo sé. Pero no paran de mandármelo, entonces reflexiono”.