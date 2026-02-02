Tras rechazar la propuesta salarial, La Fraternidad anunció un paro: qué día no habrá trenes

La semana pasada, estos gremios acordaron para los trabajadores de compañías como FEPSA, NCA y Ferrosur una recomposición del 18% a pagar en tres tramos, con revisiones pautadas para mediados de abril. No obstante, ese entendimiento no alcanzó al conjunto de los empleados ferroviarios y dejó pendiente el reclamo de los conductores de trenes, según informó Noticias Argentinas.

Marutana

Desde La Fraternidad sostienen que los salarios del sector arrastran una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Maturano señaló que los ferroviarios perdieron alrededor del 40% de su capacidad de compra desde 2023 y detalló que un maquinista con diez años de antigüedad percibe actualmente cerca de 1.500.000 pesos, cuando el gremio plantea que el haber mínimo debería ubicarse en torno a los 2.200.000.

El dirigente también cuestionó que las paritarias se estén cerrando con aumentos del 1%, por debajo de la inflación mensual, y advirtió sobre la falta de inversión en material rodante, vías y el impacto del retiro de personal en los últimos años.