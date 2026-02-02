En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Propuesta
Salario
TRANSPORTE

Tras rechazar la propuesta salarial, La Fraternidad anunció un paro: qué día no habrá trenes

La Fraternidad anunció una huelga de 24 horas para este jueves 5 de febrero tras rechazar una oferta del 1% para enero.

Tras rechazar la propuesta salarial, La Fraternidad anunció un paro: qué día no habrá trenes
Leé también Acuerdo salarial entre la UTA y las empresas: no habrá paro de colectivos en el AMBA
Acuerdo salarial entre la UTA y las empresas: no habrá paro de colectivos en el AMBA. 

La decisión fue adoptada tras una reunión realizada este lunes, en la que el Ejecutivo ofreció una recomposición del 1% para los salarios de enero, propuesta que el sindicato consideró insuficiente. Ante la falta de avances, el secretario general del gremio, Omar Maturano, confirmó la medida de fuerza que comenzará a la medianoche del jueves y fue comunicada oficialmente mediante un comunicado.

“Hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. Están tratando de bajarle el precio a nuestro reclamo, como lo hace con todo”, expresó Maturano en AM 990.

Las otras negociaciones abiertas

El conflicto salarial se da en el marco de una negociación más amplia que también involucra a la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA).

La semana pasada, estos gremios acordaron para los trabajadores de compañías como FEPSA, NCA y Ferrosur una recomposición del 18% a pagar en tres tramos, con revisiones pautadas para mediados de abril. No obstante, ese entendimiento no alcanzó al conjunto de los empleados ferroviarios y dejó pendiente el reclamo de los conductores de trenes, según informó Noticias Argentinas.

Marutana

Desde La Fraternidad sostienen que los salarios del sector arrastran una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Maturano señaló que los ferroviarios perdieron alrededor del 40% de su capacidad de compra desde 2023 y detalló que un maquinista con diez años de antigüedad percibe actualmente cerca de 1.500.000 pesos, cuando el gremio plantea que el haber mínimo debería ubicarse en torno a los 2.200.000.

El dirigente también cuestionó que las paritarias se estén cerrando con aumentos del 1%, por debajo de la inflación mensual, y advirtió sobre la falta de inversión en material rodante, vías y el impacto del retiro de personal en los últimos años.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Propuesta Salario paro Trenes Gobierno Nacional
Notas relacionadas
Convocan a un paro en todos los aeropuertos de Argentina
Anunciaron un paro de trenes por falta de acuerdo salarial: cuándo será
Breve comunicado y reuniones: que pasó en la Casa Rosada luego de la renuncia de Lavagna al INDEC

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar