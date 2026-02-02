Tras rechazar la propuesta salarial, La Fraternidad anunció un paro: qué día no habrá trenes

El gremio de ferroviario La Fraternidad resolvió convocar a un paro nacional de trenes de 24 horas para este jueves 5 de febrero, luego de fracasar una nueva instancia de negociación salarial con el Gobierno nacional.
La Fraternidad anunció una huelga de 24 horas para este jueves 5 de febrero tras rechazar una oferta del 1% para enero.
La decisión fue adoptada tras una reunión realizada este lunes, en la que el Ejecutivo ofreció una recomposición del 1% para los salarios de enero, propuesta que el sindicato consideró insuficiente. Ante la falta de avances, el secretario general del gremio, Omar Maturano, confirmó la medida de fuerza que comenzará a la medianoche del jueves y fue comunicada oficialmente mediante un comunicado.
“Hay una falta de seguridad y desidia por parte del Gobierno hacia la empresa. Están tratando de bajarle el precio a nuestro reclamo, como lo hace con todo”, expresó Maturano en AM 990.
El conflicto salarial se da en el marco de una negociación más amplia que también involucra a la Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (ASFA) y la Asociación del Personal de Dirección de los Ferrocarriles Argentinos y Puertos (APDFA).
La semana pasada, estos gremios acordaron para los trabajadores de compañías como FEPSA, NCA y Ferrosur una recomposición del 18% a pagar en tres tramos, con revisiones pautadas para mediados de abril. No obstante, ese entendimiento no alcanzó al conjunto de los empleados ferroviarios y dejó pendiente el reclamo de los conductores de trenes, según informó Noticias Argentinas.
Desde La Fraternidad sostienen que los salarios del sector arrastran una fuerte pérdida de poder adquisitivo. Maturano señaló que los ferroviarios perdieron alrededor del 40% de su capacidad de compra desde 2023 y detalló que un maquinista con diez años de antigüedad percibe actualmente cerca de 1.500.000 pesos, cuando el gremio plantea que el haber mínimo debería ubicarse en torno a los 2.200.000.
El dirigente también cuestionó que las paritarias se estén cerrando con aumentos del 1%, por debajo de la inflación mensual, y advirtió sobre la falta de inversión en material rodante, vías y el impacto del retiro de personal en los últimos años.