"Rompehogares": el fuerte cruce entre Cinthia Fernández y la China Suárez

La China Suárez habló de todo en una extensa entrevista para el programa de Moria Casán desde Turquía y en uno de los pasajes de la charla se dio un momento de tensión con Cinthia Fernández.
Cinthia Fernández le hizo una picante consulta al aire a la China Suárez al aire y la actriz le respondió picante. "Te dijeron lo mismo", le marcó seria.
"No te importa o poco te importa lo que opinen de vos o el rótulo de rompehogares", le consultó de manera directa la panelista de La mañana con Moria (El Trece) sobre el inicio de los últimos vínculos sentimentales de la actriz con Benjamín Vicuña primero y luego con Mauro Icardi.
A lo que la protagonista de la serie Hija del fuego retrucó con firmeza: "Qué bueno que lo mencionas, de hecho te pasó con esta relación también que te dijeron lo mismo porque decían que no daban los números. ¿Cómo lo pasaste vos con eso'".
"Yo salí a aclarar automáticamente", le marcó Cinthia Fernández sobre su actual noviazgo con el abogado Roberto Castillo y los cruces mediáticos de hace un tiempo con la ex, Daniela Vera Fonana.
Y la China explicó: "No tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy bolu.. porque debería haberlo hecho, ya pasó mucho tiempo".
"Pero en el caso de Carolina (Ardohain) hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados y vivían en casa separadas. En su momento nosotras lo hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar y fue lo que pasó. Yo hablo siempre con quien tengo que hablar", comentó la China Suárez sin entrar en conflicto por ese tema.
Cinthia Fenández salió al aire después con Ángel de Brito en su ciclo de streaming de Ángel responde (Bondi Live) y la panelista bancó la consulta que le hizo al aire a la China Suárez.
"A ver, ¿qué le vas a preguntar? ¿Por la Hija del fuego) Si bien son preguntas incómodas se pueden hacer en un marco de respeto y respondé lo que vos quieras", comentó la panelista sobre su picante consulta al aire a la actriz.
"Creo que va a pasar y yo los veo enamorados, al principio no me cerraba. A mí no me van los incumplimientos y siempre lo sostuve así como critico a Wanda en la exposición de sus hijos y así como yo fui criticada", continuó con seguridad.
Y cerró: "Ellos mismos se exponen y podes criticar y preguntar. Si vos te expones a eso, podes preguntar y contestar o no de manera respetuosa. Hay libertad en esto, ese es el punto. Mientras uno se maneje en un ámbito de respeto está todo bien".