"Rompehogares": el fuerte cruce entre Cinthia Fernández y la China Suárez

Y la China explicó: "No tengo la necesidad de estar aclarando todo el tiempo todo ni mostrar todo lo que debería mostrar. A lo mejor fui muy bolu.. porque debería haberlo hecho, ya pasó mucho tiempo".

"Pero en el caso de Carolina (Ardohain) hay un tuit muy famoso donde ella aclara que ya estaban separados y vivían en casa separadas. En su momento nosotras lo hablamos y aclaramos muchas cosas que teníamos que aclarar y fue lo que pasó. Yo hablo siempre con quien tengo que hablar", comentó la China Suárez sin entrar en conflicto por ese tema.

Video: Intrusos (América Tv).

La aclaración de Cinthia Fenández tras el tenso cruce con la China Suárez

Cinthia Fenández salió al aire después con Ángel de Brito en su ciclo de streaming de Ángel responde (Bondi Live) y la panelista bancó la consulta que le hizo al aire a la China Suárez.

"A ver, ¿qué le vas a preguntar? ¿Por la Hija del fuego) Si bien son preguntas incómodas se pueden hacer en un marco de respeto y respondé lo que vos quieras", comentó la panelista sobre su picante consulta al aire a la actriz.

"Creo que va a pasar y yo los veo enamorados, al principio no me cerraba. A mí no me van los incumplimientos y siempre lo sostuve así como critico a Wanda en la exposición de sus hijos y así como yo fui criticada", continuó con seguridad.

Y cerró: "Ellos mismos se exponen y podes criticar y preguntar. Si vos te expones a eso, podes preguntar y contestar o no de manera respetuosa. Hay libertad en esto, ese es el punto. Mientras uno se maneje en un ámbito de respeto está todo bien".