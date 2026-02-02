"Una actriz le escribe a Mauro Icardi": ¿Quién es la famosa que provoca a La China Suárez?
La China Suárez aseguró que son muchas las mujeres, incluso casadas y famosas, que intentan acercarse a Mauro Icardi a través de mensajes privados. Pero hay una famosa actriz que la inquieta. Los detalles.
En medio de una conversación con Moria Casán que giró alrededor de las infidelidades, los celos y los límites, la China Suárez dejó en claro que hay cosas que no está dispuesta a tolerar en su relación con Mauro Icardi.
Y, para sostener su postura, reveló una situación que hasta ahora no se conocía: aseguró que son muchas las mujeres, incluso casadas y famosas, que intentan acercarse a Icardi a través de mensajes privados.
Sin dar nombres, la China deslizó que varias de ellas frecuentan los mismos boliches que la pareja visita cuando está en Buenos Aires. Pero a su vez dijo que esto refuerza el vínculo entre ambos, porque el futbolista le cuenta todo.
“Mauro no es ningún b... y sabe perfectamente que si pone un like por más que quisiera ponerlo no lo haría porque se armaría todo un lío atrás de eso. En ese sentido, es ‘cuidame, yo te cuido’ y los dos sabemos perfectamente lo que no tenemos que hacer”, contó.
Cuando Moria fue más a fondo y le preguntó si podría perdonar una infidelidad por parte de Mauro, la China fue tajante: “No volvería a confiar. Sé que sería un suplicio la relación para mí si se rompe. Confío en Mauro, lo escucho, sé que es un hombre que no miente y se me rompería todo eso y no tendría cómo volver a creerle. No tengo paciencia”, sentenció.
Los detalles de la famosa actriz que le escribe a Mauro Icardi
A raíz de estas declaraciones, todo gira en torno a una actriz que presuntamente le estaría mandando mensajes privados al futbolista… y desde hace tiempo.
“¿La China estará segura que Icardi le muestra todos los mensajes que recibe? Me llegó data… Mauro responde…”, contó el periodista Leo Paradizzo en Lape Club Social (América TV).
Luego tiró detalles de la información que llegó a sus oídos. “Es actriz, rubia, rubia no es… puede ser castaña… ella está en algo, o estaba, va y viene. Cerca de los treinta”, detalló Paradizzo.
Y sumó: “Tal vez Icardi no le muestre todos los mensajes a…”, tiró el periodista en relación a La China Suárez. “Lo cierto es que los dos están más sucios que un mecánico. El otro porque le sacó la mujer al amigo. Y ella porque le mandaba mensajes a Mauro cuando estaba con Wanda. No se hagan las víctimas ¿no?”.
Por último, el periodista deportivo dijo “no puedo decir más” y se guardó, al parecer, más detalles de la mujer que estaría intentando conquistar al futbolista.