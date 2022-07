image.png

Esta es la manera de saber si un amigo usa WhatsApp Plus o una app no oficial

Uno de los métodos es revisar en el momento en que te envían emojis, ya que si cuando se reciben figura un cuadro con signo de interrogación, es muy posible que dicha persona cuente con una versión no autorizada de WhatsApp. Cabe destacar que mutaciones como Plus o Aero, pueden tener emoticones que no hay en la app original.

Otra de los trucos es revisar el chat de la persona con la que se está hablando. Si cuando se está chateando no aparece que está en línea a pesar de que en ese momento te esté escribiendo algo, es porque en dicha app no oficial hay más opciones para la privacidad.

Y la manera más utilizada es que, si no aparecen las flechitas azules nunca y solo se activan cuando alguien te responde, es posible que el contacto tengan esta versión no original.