Esta es la película de Tom Cruise que Netflix incluirá en su catálogo

Top Gun: Pasión y Gloria

Dirigida por Tony Scott, este filme de 1986 se convirtió en una película histórica, que generó furor tanto en Estados Unidos como en todo el mundo, al punto de que este año se estrenó su precuela.

"El joven piloto Maverick Mitchell acude a una prestigiosa escuela aérea, famosa por formar a los mejores pilotos de combate del país. Maverick se siente atraído por su hermosa instructora, mientras desarrolla una intensa rivalidad con otro piloto", reza la sinopsis.

Gran parte del éxito de la película se debe a las escenas en el aire combinadas con una banda sonora que marcó la época, destacando el tema Danger Zone, de Kenny Loggins (conocido también por Footloose) y Take My Breath Away, de Berlin.

El elenco lo conforman, junto con Tom Cruise, Val Kilmer, Kelly McGillis, Anthony Edwards, Meg Ryan, Tom Skerritt, Tim Robbins, Michael Ironside, James Tolkan, Rick Rossovich, Clarence Gilyard, John Stockwell, Barry Tubb, Whip Hubley, Adrian Pasdar, Linda Rae Jurgens, Frank Pesce, Pete Pettigrew, Duke Stroud, Randall Brady, Ron Clark, Harold Faltermeyer, T.J. Cassidy, Jeffrey L. Kimball, Chris Lebenzon, Billy Weber y Nazanin Yari.