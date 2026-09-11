Martita Fort presentó a su novio, mucho mayor, y recibió una inesperada propuesta a sus 22 años

"¿Cuál es la fecha que arrancaron?", preguntó Listorti. Y la influencer de 22 años explicó: "En algún momento de junio". A lo que él agregó: "Nos estamos conociendo, todavía no somos novios pero la respeto como si fuera".

Y ahí Martita comentó: "La fecha aniversario va a ser cuando nos pongamos de novios, todavía no llegó la propuesta". Al escucharla y ante el pedido de todos en el estudio, Juan Manuel no dudó en preguntarle: "Marta, ¿Querés ser mi novia?", a lo que la hija del chocolatero contestó con una sonrisa: "Sí", provocando el estallido de alegría de todos y oficializando así su noviazgo, tras algunas pistas que dio desde las redes sociales sobre su buen presente sentimental.

La primera foto de Martita Fort con su nuevo novio

Martita Fort dio un inesperado paso en su relación con Juan Manuel y sorprendió a todos sus seguidores al blanquear públicamente el romance.

Después de mantener durante un tiempo un perfil bajo y evitar mostrar imágenes de su pareja, la influencer finalmente decidió compartir una postal íntima del hombre que conquistó su corazón.

La hija del recordado Ricardo Fort ya había contado en distintas oportunidades algunos detalles sobre el vínculo y también se había animado a revelar qué aspectos de un hombre suelen llamar especialmente su atención.

Sin embargo, hasta ahora había elegido preservar la identidad de su novio y mantener la relación alejada de las redes sociales. Finalmente decidió dejar atrás el misterio y mostrar públicamente al hombre que logró conquistarla.

En la imagen se puede observar al joven recostado sobre una cama mientras abraza cariñosamente a un perro. Lejos de hacer un anuncio formal, Martita optó por un gesto sencillo: lo etiquetó directamente en la publicación con el emoji de un corazón y una cara de emoción, mostrando un momento del día a día que vivían juntos.