La contundente reacción de Cinthia Fernández tras concerse su deuda millonaria de expensas: el video

Sin embargo, lejos de ingresar en la polémica, la actual pareja del abogado mediático Roberto Castillo optó por concentrarse en su vida familiar y continuar con su habitual actividad en las redes sociales. En ese contexto, utilizó sus historias de Instagram para compartir un particular momento protagonizado por una de sus hijas y su caballo.

En las imágenes que publicó Cinthia, puede verse a la adolescente junto al animal, en una escena marcada por la cercanía y el cariño entre ambos. La mediática acompañó el video con una breve frase que dejó en claro cuál era el contenido que quería compartir con sus seguidores.

"Está muy mimoso Pomelo hoy", escribió Cinthia Fernández sobre el caballo, sin realizar ninguna referencia al conflicto relacionado con las expensas de la propiedad donde vive con la menores.

Así, mientras la información sobre la deuda continúa generando repercusión y los vecinos reclaman el pago de los montos pendientes, la mediática eligió correrse de la controversia y poner el foco en otro aspecto de su vida cotidiana.

De esta manera, por el momento Cinthia Fernández no realizó declaraciones públicas sobre la situación administrativa y legal que fue expuesta en televisión. En sus redes sociales, en cambio, continúa compartiendo distintos momentos vinculados a sus hijas, dejando en evidencia su decisión de mantenerse al margen del escándalo.

Cuál fue la picante reacción de Cinthia Fernández tras las críticas por su internvención en el caso Ángel

Tras la conmoción que generó en abril la muerte de Ángel López, el niño de 4 años, Cinthia Fernández decidió involucrarse públicamente en la causa y acompañar a su pareja, Roberto Castillo, abogado de la familia paterna. Desde entonces, la panelista dejó en claro su postura y explicó los motivos que la llevaron a tomar esa decisión.

En diálogo con Intrusos (América TV), Fernández se refirió a las críticas que recibió y a quienes la señalaron por supuesto oportunismo o por querer obtener prensa. Sin confrontar, explicó que el caso la movilizó profundamente. “La crítica es lo que menos me puse a observar estos días, vivir este caso para mí es muy fuerte”, sostuvo.

La expanelista también contó cómo surgió su participación junto a Castillo. “Se dio de una manera muy casera, en donde tanto Roberto como yo vimos las entrevistas del padre y de Lorena, que es su mamá del corazón y para mí su única mamá, y nos contactamos”, relató.

Además, destacó que la situación tiene un significado especial para ella tanto desde su rol de madre como por sus estudios de abogacía. “Vivirlo como mamá y como estudiante de abogacía para mí es muy importante y ni me detuve a ver si tenía críticas”, afirmó.

Finalmente, Cinthia Fernández defendió su decisión de continuar acompañando el caso. “Yo busco darle visibilidad a un caso que nos atravesó a todos y poder vivirlo en carne propia es ayudar a hacer Justicia”, expresó, y aseguró que seguirá adelante pese a los cuestionamientos.