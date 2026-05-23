Escándalo en un colegio: alumnos comieron brownies con marihuana y terminaron intoxicados

Algunos de ellos fueron trasladados de manera preventiva para realizar controles médicos, aunque todos se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud.

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De acuerdo con el parte policial, cerca de las 20 la directora del colegio realizó la denuncia formal ante las autoridades. En paralelo, una de las alumnas reconoció haber llevado los brownies al establecimiento y admitió que habían sido preparados con marihuana.

Según la información oficial, los compañeros que consumieron los productos sabían cuál era su contenido. Tras el episodio, los seis estudiantes fueron retirados del colegio por sus respectivos padres.

La investigación quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que deberá analizar lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades, teniendo en cuenta que todos los involucrados son menores de edad.