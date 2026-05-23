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Escándalo en un colegio: alumnos comieron brownies con marihuana y terminaron intoxicados

Un grupo de estudiantes de sexto año debió ser asistido tras un episodio ocurrido dentro de un establecimiento educativo de Córdoba.

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Alumnos comieron brownies con marihuana y terminaron intoxicados. Imagen ilustrativa con IA.

Alumnos comieron brownies con marihuana y terminaron intoxicados. Imagen ilustrativa con IA.

Seis alumnos del último año del nivel secundario se descompusieron este viernes este viernes tras consumir brownies elaborados con marihuana dentro de un establecimiento educativo de la provincia de Córdoba. El episodio ocurrió en el IPEM 107 “Reino de España” de la localidad de Toledo, en el departamento Colón.

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Los estudiantes, de entre 17 y 18 años y que cursan sexto año, compartieron durante la jornada escolar los denominados “brownies locos”. Horas más tarde, varios comenzaron a presentar mareos, náuseas, vómitos y malestar general.

Frente a la situación, las autoridades de la institución dieron aviso al centro de salud local y los jóvenes fueron asistidos de inmediato.

Algunos de ellos fueron trasladados de manera preventiva para realizar controles médicos, aunque todos se encuentran fuera de peligro y en buen estado de salud.

toledo

De acuerdo con el parte policial, cerca de las 20 la directora del colegio realizó la denuncia formal ante las autoridades. En paralelo, una de las alumnas reconoció haber llevado los brownies al establecimiento y admitió que habían sido preparados con marihuana.

Según la información oficial, los compañeros que consumieron los productos sabían cuál era su contenido. Tras el episodio, los seis estudiantes fueron retirados del colegio por sus respectivos padres.

La investigación quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que deberá analizar lo sucedido y determinar eventuales responsabilidades, teniendo en cuenta que todos los involucrados son menores de edad.

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