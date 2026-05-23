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El tierno video con el que Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el sexo de su bebé desde Disney

Tras confirmar que esperan un nuevo integrante en la familia, Stephnie Demner y Guido Pella sorprendieron al revelar la noticia junto a su primogénita, que se robó toda la atención.

23 may 2026, 14:32
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El tierno video con el que Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el sexo de su bebé desde Disney
El tierno video con el que Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el sexo de su bebé desde Disney

El tierno video con el que Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el sexo de su bebé desde Disney

A tan solo días de haber confirmado que agrandarán la familia, Stephanie Demner y Guido Pella volvieron a emocionar a sus seguidores con una noticia muy especial: revelaron el sexo de su segundo hijo durante sus vacaciones en Disney. La pareja eligió nada menos que el parque Magic Kingdom, en Walt Disney World, para grabar el tierno video con el que anunciaron que esperan otra nena.

La encargada de llevar adelante el momento más esperado fue Arianna, la hija de ambos, que se convirtió en la gran protagonista de la publicación compartida por la influencer en su cuenta de Instagram, donde reúne casi un millón y medio de seguidores. En las imágenes se pudo ver a la pequeña caminando lentamente por el parque con un enorme globo de Mickey Mouse en tonos blanco y negro, mientras detrás aparecía el clásico castillo que caracteriza al lugar.

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Sin embargo, el instante más emotivo llegó segundos después, cuando el rosa comenzó a invadir la escena. El globo cambió de color y también quedaron al descubierto los detalles del look de la nena: un vestido en tonos rosados y dos colitas adornadas con moños del mismo color. Así, la familia confirmó que Arianna tendrá una hermanita.

Lejos de tratarse de una elección improvisada, el contexto del anuncio tuvo un significado especial para Stephanie Demner, que aprovechó el viaje familiar para transformar uno de los lugares más icónicos de Disney en el escenario perfecto para comunicar la noticia. Además, la música elegida para acompañar el video terminó de darle un clima sensible y cargado de emoción a la publicación.

IG Stephanie Demner revela el sexo de bebé en camino

La revelación se dio apenas una semana después de que la modelo anunciara públicamente su embarazo. En aquel momento, la pareja había compartido una serie de fotos familiares donde Demner mostró por primera vez su pancita de tres meses y medio. “Se agranda la comunidad”, escribieron junto al posteo que rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones.

En esas imágenes, Arianna también ocupó un rol fundamental. Sonriente y cómplice de la noticia, apareció sosteniendo la primera ecografía del bebé, mientras en otras postales se veía a toda la familia unida alrededor del embarazo. Guido Pella también fue parte central de esa producción, posando junto a su pareja y su hija en imágenes donde las manos de los tres descansaban sobre la panza de Stephanie.

Como era de esperarse, el anuncio generó una ola de repercusiones entre amigos y figuras del ambiente artístico. Lola Latorre, Lizardo Ponce, Julieta Poggio y Cami Homs fueron algunos de los famosos que reaccionaron en redes sociales con mensajes cargados de cariño. “Los amo con todo mi corazonnnn, familia hermosa y vos una mamá increíble!! Se merecen todo”, expresó Ponce, reflejando la alegría de quienes acompañan de cerca a la pareja.

Stephanie Demner, Guido Pella y Arianna

La historia de amor de Stephanie Demner y Guido Pella

La historia de amor entre Stephanie Demner y Guido Pella comenzó en 2018 de una manera totalmente inesperada y, según contaron ellos mismos en distintas entrevistas, todo nació gracias a las redes sociales y un grupo de amigos en común. Con el paso del tiempo, la pareja se convirtió en una de las más queridas del ambiente y hoy disfrutan de una familia consolidada junto a su hija Arianna.

Todo arrancó cuando Stephanie vio al extenista en una historia de Instagram de un amigo. Intrigada, decidió averiguar más sobre él y empezó a “stalkealo” en redes sociales. Fue entonces cuando recurrió a contactos en común para conseguir acercarse. Finalmente, otra persona de su círculo le facilitó el número de Guido y así comenzó el primer acercamiento.

Según contó la influencer, fue él quien tomó la iniciativa y le escribió enseguida por WhatsApp. El primer mensaje la sorprendió por completo debido al tono respetuoso y tranquilo con el que se dirigió a ella. “Me habían pasado tu número”, fue una de las frases con las que comenzó la conversación que cambiaría la vida de ambos.

Durante un mes hablaron prácticamente todos los días hasta que decidieron verse cara a cara. El encuentro fue en la casa de Stephanie y, desde esa primera cita, ambos sintieron una conexión muy fuerte. Según revelaron tiempo después, el flechazo fue inmediato y desde entonces nunca más se separaron.

Stephanie Demner Guido Pella 2.jpg

La modelo aseguró en distintas oportunidades que una de las cosas que más la cautivó de Guido fue su personalidad. Lo definió como una persona respetuosa, tranquila y muy compañera, cualidades que terminaron fortaleciendo el vínculo desde el comienzo. Además, reconoció que la relación fluyó de manera muy natural desde el primer momento y que incluso sintió que todo “era destino”.

Con el correr de los años, la pareja fue afianzando cada vez más la relación. En 2019 dieron un paso importante cuando Guido le propuso casamiento durante un viaje a Disney, un momento muy especial que compartieron con emoción.

Tiempo después llegó otro de los capítulos más felices de sus vidas con el nacimiento de Arianna, su hija, en julio de 2022. La llegada de la pequeña transformó completamente la dinámica de la pareja y ambos comenzaron a mostrar una faceta mucho más familiar en redes sociales.

Finalmente, en 2024 celebraron el civil y formalizaron su casamiento, coronando una historia de amor que siempre describieron como natural, sólida y muy unida. Hoy, Stephanie Demner y Guido Pella siguen compartiendo su felicidad con millones de seguidores que acompañan cada etapa de su relación.

stephanie demner casamiento

     

 

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