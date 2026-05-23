El tierno video con el que Stephanie Demner y Guido Pella anunciaron el sexo de su bebé desde Disney

Lejos de tratarse de una elección improvisada, el contexto del anuncio tuvo un significado especial para Stephanie Demner, que aprovechó el viaje familiar para transformar uno de los lugares más icónicos de Disney en el escenario perfecto para comunicar la noticia. Además, la música elegida para acompañar el video terminó de darle un clima sensible y cargado de emoción a la publicación.

IG Stephanie Demner revela el sexo de bebé en camino

La revelación se dio apenas una semana después de que la modelo anunciara públicamente su embarazo. En aquel momento, la pareja había compartido una serie de fotos familiares donde Demner mostró por primera vez su pancita de tres meses y medio. “Se agranda la comunidad”, escribieron junto al posteo que rápidamente se llenó de comentarios y felicitaciones.

En esas imágenes, Arianna también ocupó un rol fundamental. Sonriente y cómplice de la noticia, apareció sosteniendo la primera ecografía del bebé, mientras en otras postales se veía a toda la familia unida alrededor del embarazo. Guido Pella también fue parte central de esa producción, posando junto a su pareja y su hija en imágenes donde las manos de los tres descansaban sobre la panza de Stephanie.

Como era de esperarse, el anuncio generó una ola de repercusiones entre amigos y figuras del ambiente artístico. Lola Latorre, Lizardo Ponce, Julieta Poggio y Cami Homs fueron algunos de los famosos que reaccionaron en redes sociales con mensajes cargados de cariño. “Los amo con todo mi corazonnnn, familia hermosa y vos una mamá increíble!! Se merecen todo”, expresó Ponce, reflejando la alegría de quienes acompañan de cerca a la pareja.

Stephanie Demner, Guido Pella y Arianna

La historia de amor de Stephanie Demner y Guido Pella

La historia de amor entre Stephanie Demner y Guido Pella comenzó en 2018 de una manera totalmente inesperada y, según contaron ellos mismos en distintas entrevistas, todo nació gracias a las redes sociales y un grupo de amigos en común. Con el paso del tiempo, la pareja se convirtió en una de las más queridas del ambiente y hoy disfrutan de una familia consolidada junto a su hija Arianna.

Todo arrancó cuando Stephanie vio al extenista en una historia de Instagram de un amigo. Intrigada, decidió averiguar más sobre él y empezó a “stalkealo” en redes sociales. Fue entonces cuando recurrió a contactos en común para conseguir acercarse. Finalmente, otra persona de su círculo le facilitó el número de Guido y así comenzó el primer acercamiento.

Según contó la influencer, fue él quien tomó la iniciativa y le escribió enseguida por WhatsApp. El primer mensaje la sorprendió por completo debido al tono respetuoso y tranquilo con el que se dirigió a ella. “Me habían pasado tu número”, fue una de las frases con las que comenzó la conversación que cambiaría la vida de ambos.

Durante un mes hablaron prácticamente todos los días hasta que decidieron verse cara a cara. El encuentro fue en la casa de Stephanie y, desde esa primera cita, ambos sintieron una conexión muy fuerte. Según revelaron tiempo después, el flechazo fue inmediato y desde entonces nunca más se separaron.

Stephanie Demner Guido Pella 2.jpg

La modelo aseguró en distintas oportunidades que una de las cosas que más la cautivó de Guido fue su personalidad. Lo definió como una persona respetuosa, tranquila y muy compañera, cualidades que terminaron fortaleciendo el vínculo desde el comienzo. Además, reconoció que la relación fluyó de manera muy natural desde el primer momento y que incluso sintió que todo “era destino”.

Con el correr de los años, la pareja fue afianzando cada vez más la relación. En 2019 dieron un paso importante cuando Guido le propuso casamiento durante un viaje a Disney, un momento muy especial que compartieron con emoción.

Tiempo después llegó otro de los capítulos más felices de sus vidas con el nacimiento de Arianna, su hija, en julio de 2022. La llegada de la pequeña transformó completamente la dinámica de la pareja y ambos comenzaron a mostrar una faceta mucho más familiar en redes sociales.

Finalmente, en 2024 celebraron el civil y formalizaron su casamiento, coronando una historia de amor que siempre describieron como natural, sólida y muy unida. Hoy, Stephanie Demner y Guido Pella siguen compartiendo su felicidad con millones de seguidores que acompañan cada etapa de su relación.