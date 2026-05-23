Colapinto terminó 9° en el Sprint de Canadá y Russell ganó: ¿a qué hora es la clasificación?

La carrera fue dominada por George Russell (Mercedes), que se impuso de punta a punta. Lo escoltaron Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes), completando un podio con fuerte presencia del equipo alemán.

Con este resultado, Alpine continúa en la pelea del pelotón medio. Colapinto logró mostrarse más competitivo dentro del equipo en comparación con su compañero Pierre Gasly, quien finalizó en la 20ª posición.

Resultados Sprint (Top 10) en Canadá:

George Russell (Mercedes)

Lando Norris (McLaren)

Kimi Antonelli (Mercedes)

Oscar Piastri (McLaren)

Charles Leclerc (Ferrari)

Lewis Hamilton (Ferrari)

Max Verstappen (Red Bull)

Arvid Lindblad

Franco Colapinto (Alpine)

Carlos Sainz (Williams)

Este sábado por la tarde se disputará la clasificación para la carrera principal a las 17 (hora argentina), mientras que el Gran Premio de Canadá será el domingo a la misma hora. En ese contexto, Alpine buscará mejorar el rendimiento del auto para intentar meterse en el Q3 y largar desde una mejor posición en la competencia principal del fin de semana.