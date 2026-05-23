Colapinto terminó 9° en el Sprint de Canadá y Russell ganó: ¿a qué hora es la clasificación?

Franco Colapinto cerró este sábado una buena actuación en la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, donde finalizó en la 9ª posición, tras avanzar desde el 13° lugar de partida en el circuito Gilles Villeneuve.
Franco Colapinto tuvo una buena actuación en la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, donde finalizó en el 9° puesto tras avanzar desde el 13° lugar de largada.
Franco Colapinto cerró este sábado una buena actuación en la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1
Franco Colapinto cerró este sábado una buena actuación en la Carrera Sprint del Gran Premio de Canadá de Fórmula 1, donde finalizó en la 9ª posición, tras avanzar desde el 13° lugar de partida en el circuito Gilles Villeneuve.
El fin de semana del piloto argentino comenzó con complicaciones el viernes. En la FP1, un problema eléctrico en su Alpine le impidió completar prácticamente toda la tanda y probar las actualizaciones del auto, que incluían nuevo piso y alerón trasero. Esa falta de rodaje lo dejó sin referencias claras de cara a la clasificación sprint.
En la Clasificación Sprint, Colapinto marcó un tiempo de 1:14.702 en SQ2 y se ubicó 13°, quedando muy cerca del corte para el top 10: a solo 0.155 segundos de Carlos Sainz, que fue décimo. Además, fue el mejor piloto de Alpine en esa sesión.
Este sábado por la mañana se disputó la Sprint Race a 23 vueltas, donde el argentino largó desde el 13° lugar y logró avanzar de manera progresiva. Con un ritmo constante y una correcta gestión de neumáticos, el joven piloto fue escalando posiciones hasta cruzar la meta en el 9° puesto, a 31.621 segundos del ganador.
La carrera fue dominada por George Russell (Mercedes), que se impuso de punta a punta. Lo escoltaron Lando Norris (McLaren) y Kimi Antonelli (Mercedes), completando un podio con fuerte presencia del equipo alemán.
Con este resultado, Alpine continúa en la pelea del pelotón medio. Colapinto logró mostrarse más competitivo dentro del equipo en comparación con su compañero Pierre Gasly, quien finalizó en la 20ª posición.
Este sábado por la tarde se disputará la clasificación para la carrera principal a las 17 (hora argentina), mientras que el Gran Premio de Canadá será el domingo a la misma hora. En ese contexto, Alpine buscará mejorar el rendimiento del auto para intentar meterse en el Q3 y largar desde una mejor posición en la competencia principal del fin de semana.