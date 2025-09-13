En vivo Radio La Red
Desafío visual: encontrá los tres errores de la obra de construcción antes de un minuto

Probá tu capacidad de observación con esta escena de obra. Mirá cada detalle, identificá los tres errores que no encajan y descubrí si los encontrás antes de que pase un minuto.

Los desafíos visuales se volvieron populares en redes sociales porque ponen a prueba la capacidad de observación y análisis. Además de entretener, ayudan a mejorar la concentración y la atención a los detalles.

En esta ocasión, la imagen muestra una obra en construcción. Se ven materiales, herramientas y tres trabajadores, dos hombres y una mujer, realizando distintas tareas. El objetivo es descubrir los tres errores que no encajan en la escena antes de un minuto.

Un consejo para resolverlo consiste en dividir la imagen en sectores, ya sea verticales u horizontales, y observar cada área por separado. Esto facilita detectar detalles que podrían pasar desapercibidos a simple vista. ¡El juego comienza ahora!

Si querés comprobar tus respuestas, los errores se encuentran en estos puntos

Solución

  • La mujer camina sobre cemento fresco, algo que no corresponde en la obra.

  • Uno de los hombres sostiene un pan mientras trabaja, un objeto que no pertenece a la tarea.

  • El otro trabajador usa los lentes de seguridad de manera incorrecta, lo que pone en riesgo su protección.

construccion-solucion
