TECNOLOGÍA

Qué significa el emoji del corazón con un punto abajo en WhatsApp y cómo se debe usar correctamente

Descubrí qué significa realmente el emoji del corazón con un punto abajo y por qué tiene varias interpretaciones que sorprenden a los usuarios.

Redacción A24
Los emojis se convirtieron en una pieza fundamental de la comunicación digital. Pero, aunque los usamos a diario, lo cierto es que muchos de estos símbolos en WhatsApp esconden significados desconocidos. Uno de ellos es el emoji del corazón con un punto abajo, que genera dudas entre los usuarios y despierta interpretaciones muy distintas.

Qué significa el emoji de la cara guiñando el ojo en WhatsApp y cómo usarlo correctamente.

En este artículo te contamos todo lo que se sabe sobre este diseño, desde su origen hasta las tres lecturas más aceptadas, con información confirmada por Emojipedia, el sitio de referencia en la materia.

El origen de los emojis y su impacto en WhatsApp

El primer paso hacia lo que hoy conocemos como emojis se dio en 1982, cuando Scott Fahlman, investigador de la Universidad Carnegie-Mellon, propuso el uso de los primeros emoticonos formados con caracteres de teclado. Esa simple combinación de signos :) y :( dio inicio a un nuevo lenguaje digital.

Emoji del corazón con un punto abajo en WhatsApp 1

Con el avance de Internet y las redes sociales, los emojis evolucionaron hacia ilustraciones gráficas cada vez más variadas. Actualmente, son parte de la vida cotidiana y representan ideas, emociones, sentimientos o incluso conceptos religiosos y culturales.

El Consorcio Unicode, una organización internacional, se encarga de unificar estos símbolos para que puedan verse igual en todas las plataformas y dispositivos. Así, no importa si un usuario escribe desde un celular Android o una tableta con iOS: el emoji siempre llegará con el mismo diseño.

Qué significa el emoji del corazón con un punto abajo en WhatsApp

El emoji del corazón rojo con un punto debajo es uno de esos símbolos que generan confusión. A primera vista parece un simple corazón estilizado, pero su diseño oculta distintos significados posibles.

Emoji del corazón con un punto abajo en WhatsApp 2

Según Emojipedia, este pictograma fue aprobado como parte de Unicode 1.1 en 1993, bajo el nombre Heavy Heart Exclamation Mark Ornament (ornamento de signo de exclamación de corazón). Años más tarde, en 2015, fue incorporado a Emoji 1.0, la primera versión oficial de esta colección digital.

El propio nombre técnico revela que el diseño funciona como una interjección visual, algo así como una exclamación hecha con un corazón.

Primera interpretación: una exclamación de amor

La lectura más extendida es que el emoji del corazón con punto abajo sirve para expresar una exclamación amorosa o emocional.

Emoji del corazón con un punto abajo en WhatsApp 3

El corazón “elevado” cumple el rol del signo de admiración, mientras que el punto completa la estructura, como si se tratara de una frase condensada en un solo símbolo.

En otras palabras, este emoji puede enviarse para manifestar sentimientos intensos hacia alguien: desde un “te quiero” hasta una declaración de afecto más profunda.

Segunda interpretación: un corazón herido

Aunque muchos lo ven como un símbolo romántico, también existe una versión más dolorosa y simbólica.

Algunos usuarios interpretan el punto inferior como una gota de sangre, lo que transforma al corazón en un emblema de rechazo, desilusión o tristeza.

Emoji del corazón con un punto abajo en WhatsApp 4

De esta forma, puede utilizarse para expresar que alguien está herido emocionalmente o que atraviesa un momento de desamor. Según Emojipedia, esta lectura es cada vez más frecuente en chats personales y en publicaciones con tono melancólico.

Tercera interpretación: un símbolo religioso

Una tercera exégesis, menos común pero igualmente difundida, relaciona el emoji con el Sagrado Corazón de Jesús.

En esta tradición, el corazón simboliza el amor divino, aunque el pictograma carece de los elementos clásicos como las llamas, la cruz o la corona de espinas. Aun así, para algunos creyentes representa una manera sencilla de transmitir fe y devoción en mensajes digitales.

Emoji del corazón con un punto abajo en WhatsApp 5

El emoji del corazón con un punto abajo y sus múltiples usos

Lo interesante del corazón con punto abajo es que no tiene un único significado cerrado. Su uso dependerá del contexto de la conversación y de la intención del usuario.

Mientras que para unos expresa un amor profundo, para otros puede reflejar dolor o incluso una referencia espiritual. Esta ambigüedad lo vuelve un recurso versátil y, a la vez, genera que muchos no sepan exactamente qué están recibiendo o enviando.

