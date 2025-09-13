Camila Deniz conmocionada y abatida por el accidente de su hermano, Thiago Medina: "No me lo creo"

Anteriormente, Camilota había también se hizo presente en sus redes para pedir cadena de oración. "Necesito cadena de oración para mi hermano Thiago Medina", publicó ayer viernes 12 de septiembre apenas se enteró del siniestro que dejó a su hermano internado en el Hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega.

Camila Deniz cadena de oración

Luego, se sumó a replicar la información que había comunicado Daniela Celis, donde contaba el parte médico y como está Thiago luego la operación.

WhatsApp Image 2025-09-13 at 18.06.18

Cómo reaccionó Daniela Celis al accidente de Thiago Medina

Daniela Celis, su expareja y madre de Laia y Aimé, hijas que tienen en común, fue una de las más afectadas por el grave accidente que sufrió Thiago Medina.

La ex participante de Gran Hermano se mostró abatida desde el primer momento en que se enteró de la noticia. Su angustia quedó reflejada minuto a minuto en el parte médico del joven. En un video de Crónica TV se la ve saliendo del hospital de Moreno abrazada a Camila Deniz, y pocos metros después rompe en llanto, evidenciando el dolor que atraviesa por la situación.

Cuando LAM (América TV) dio a conocer la noticia