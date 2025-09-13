A24.com

Dolor inmenso

Camila Deniz conmocionada y abatida por el accidente de su hermano, Thiago Medina: "No me lo creo"

Camila Deniz expresó en redes sociales toda su angustia en este difícil momento que atraviesa su hermano Thiago Medina tras el grave accidente que sufrió con su moto.

13 sept 2025, 17:53
Camila Deniz conmocionada y abatida por el accidente de su hermano, Thiago Medina: "No me lo creo"

Camila Deniz compartió un desgarrador mensaje en sus redes sociales, enviándole todo su apoyo y fuerzas a su hermano Thiago Medina tras el grave accidente que sufrió.

En la historia que publicó en Instagram en la madrugada del 13 de septiembre, la influencer expresó el dolor que significa estar pasando por este momento. "Hermano de mi alma como me duele todo esto, aún no lo creo, fuerzas mi amor, una vez más te pido es una batalla más de tanta que pasamos. Te amo", escribió.

Camila Deniz y Thiago Medina

Acompaña al texto una foto junto a Thiago, musicalizada con la canción Motivos de Abel Pintos, que refuerza la emotividad de sus sentidas palabras.

Anteriormente, Camilota había también se hizo presente en sus redes para pedir cadena de oración. "Necesito cadena de oración para mi hermano Thiago Medina", publicó ayer viernes 12 de septiembre apenas se enteró del siniestro que dejó a su hermano internado en el Hospital de Moreno, Mariano y Luciano de la Vega.

Luego, se sumó a replicar la información que había comunicado Daniela Celis, donde contaba el parte médico y como está Thiago luego la operación.

Cómo reaccionó Daniela Celis al accidente de Thiago Medina

Daniela Celis, su expareja y madre de Laia y Aimé, hijas que tienen en común, fue una de las más afectadas por el grave accidente que sufrió Thiago Medina.

La ex participante de Gran Hermano se mostró abatida desde el primer momento en que se enteró de la noticia. Su angustia quedó reflejada minuto a minuto en el parte médico del joven. En un video de Crónica TV se la ve saliendo del hospital de Moreno abrazada a Camila Deniz, y pocos metros después rompe en llanto, evidenciando el dolor que atraviesa por la situación.

Cuando LAM (América TV) dio a conocer la noticia

     

 

