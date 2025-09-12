En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Elizabeth Vernaci
¡Inesperado!

El hijo de la Negra Vernaci cumplió 23 y se supo qué hace con su vida actual

Así está hoy Vicente, el hijo de la Negra Vernaci, y qué hace de su vida. Enterate.

El hijo de la Negra Vernaci cumplió 23 y se supo qué hace con su vida actual

La Negra Vernaci volvió a emocionar a todos con un gesto que reveló su costado más íntimo y maternal. En el día del cumpleaños número 23 de su hijo Vicente, fruto de su relación con Carlos Bonavetti, la reconocida locutora compartió en su cuenta de Instagram un posteo que no pasó desapercibido.

Leé también Netflix sorprende con el estreno de la película más esperada del año y tiene un elenco de estrellas
Netflix sorprende con el estreno de la película más esperada del año y tiene un elenco de estrellas. (Foto: Gentileza The Hollywood Reporter)

Te amo. Felices 23 ”, escribió Vernaci, acompañando el mensaje con tiernas imágenes que mostraban la infancia de su único hijo. En minutos, la publicación superó los 20 mil me gusta y recibió más de 300 comentarios cargados de cariño, tanto de seguidores anónimos como de colegas del medio.

Vicente nació el 11 de septiembre de 2000, durante la relación que Vernaci mantuvo entre 1999 y 2002 con Carlos Bonavetti, exdirector artístico de Canal 7 y actual funcionario en el Ministerio de Cultura de la Nación.

Aunque la pareja se separó poco después de su nacimiento, ambos decidieron criar a Vicente de manera compartida, con el objetivo de priorizar su bienestar. La Negra, fiel a su estilo, nunca ocultó que el vínculo con su ex fue turbulento: “Nos peleábamos mucho, y por eso decidimos separarnos”, reconoció tiempo atrás.

A diferencia de su madre, que construyó una carrera mediática repleta de titulares, Vicente siempre optó por un perfil bajo. Se sabe poco de su vida privada, aunque sus apariciones públicas generan siempre curiosidad.

La Negra Vernaci nunca volvió a tener más hijos. En diferentes entrevistas explicó que Vicente se convirtió en el centro absoluto de su vida, y que no necesitó ampliar la familia para sentirse plena. “Él es mi todo. Yo no quería más hijos, con uno era suficiente”, confesó en su momento.

Sobre el padre de su hijo, también fue contundente. En una charla con la revista Pronto, reveló: “Lo dejo al papá que se encargue de presentarle cada novia que tiene”, frase que en su momento generó risas, pero también mostró la sinceridad con la que Vernaci suele exponer sus experiencias personales.

Con 23 años recién cumplidos, Vicente parece atravesar un momento de calma y crecimiento personal. Aunque mantiene la decisión de no exponerse mediáticamente, el orgullo de su madre y el cariño del círculo cercano reflejan que su vida transcurre lejos del ruido de la farándula, pero cargada de amor y acompañamiento.

El posteo de la Negra no solo conmovió a sus seguidores, sino que también abrió la puerta a reflexionar sobre el paso del tiempo. La conductora, que supo ganarse el título de “La Negra” más influyente de la radio y la televisión argentina, mostró que detrás de la figura pública se esconde una mujer que vive —como cualquier madre— las emociones más profundas de ver crecer a su hijo.

image
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Elizabeth Vernaci
Notas relacionadas
Horóscopo: un domingo ideal para descansar y recargar energía ¡Hacé esto el finde!
Astrología del fin de semana: Sol y Mercurio en Virgo traen claridad mental para vos
El secreto que no te dicen para ganar el Quini 6 y volverte millonario

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar