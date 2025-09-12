El hijo de la Negra Vernaci cumplió 23 y se supo qué hace con su vida actual

A diferencia de su madre, que construyó una carrera mediática repleta de titulares, Vicente siempre optó por un perfil bajo. Se sabe poco de su vida privada, aunque sus apariciones públicas generan siempre curiosidad.

La Negra Vernaci nunca volvió a tener más hijos. En diferentes entrevistas explicó que Vicente se convirtió en el centro absoluto de su vida, y que no necesitó ampliar la familia para sentirse plena. “Él es mi todo. Yo no quería más hijos, con uno era suficiente”, confesó en su momento.

Sobre el padre de su hijo, también fue contundente. En una charla con la revista Pronto, reveló: “Lo dejo al papá que se encargue de presentarle cada novia que tiene”, frase que en su momento generó risas, pero también mostró la sinceridad con la que Vernaci suele exponer sus experiencias personales.

Con 23 años recién cumplidos, Vicente parece atravesar un momento de calma y crecimiento personal. Aunque mantiene la decisión de no exponerse mediáticamente, el orgullo de su madre y el cariño del círculo cercano reflejan que su vida transcurre lejos del ruido de la farándula, pero cargada de amor y acompañamiento.

El posteo de la Negra no solo conmovió a sus seguidores, sino que también abrió la puerta a reflexionar sobre el paso del tiempo. La conductora, que supo ganarse el título de “La Negra” más influyente de la radio y la televisión argentina, mostró que detrás de la figura pública se esconde una mujer que vive —como cualquier madre— las emociones más profundas de ver crecer a su hijo.