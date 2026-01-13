"¿Estás muerto?": cómo funciona la polémica app para avisar que una persona sigue viva

“¿Estás muerto?” es una polémica aplicación lanzada recientemente en China para personas que viven solas, cuya función principal es informar a un contacto de emergencia que se encuentran bien.
En las últimos días, la polémica aplicación se volvió un verdadero furor en descargas.
Cada 48 horas, los usuarios de “¿Estás muerto?” deben confirmar que están bien; si no lo hacen, la app alerta automáticamente a un contacto de emergencia.
Cada dos días, los usuarios deben abrir la app y pulsar un botón para dar señales de vida; si no lo hacen, se envía automáticamente una notificación a familiares o amigos.
Aunque se lanzó en mayo del año pasado con escasa repercusión, en las últimas semanas su popularidad explotó especialmente entre jóvenes que habitan grandes ciudades y se convirtió en la app de pago más descargada del país.
Inicialmente gratuita, ahora cuesta 8 yuanes (alrededor de 1,15 dólares) y figura en rankings de apps de utilidad en Estados Unidos, Australia, Singapur, España y Hong Kong, impulsada en gran parte por chinos que viven en el exterior.
El crecimiento de la aplicación está vinculado al aumento de hogares unipersonales: según datos del medio estatal Global Times, para 2030 podrían existir hasta 200 millones de personas viviendo solas en China.
La app se describe como una “compañera de seguridad” para trabajadores, estudiantes o cualquier persona que haya elegido o se haya visto obligada a vivir sola.
El nombre en chino, “Si-le-ma”, es un juego de palabras con una popular app de entrega de comida, combinando humor negro con un tema delicado.
Algunos usuarios consideran que el título puede resultar chocante, sobre todo para personas mayores, mientras que otros opinan que ayuda a enfrentar de manera directa la realidad de la soledad.
Los creadores ya analizan expandir la aplicación hacia personas mayores, un segmento clave en China, donde el 20% de la población supera los 60 años. El fenómeno evidencia un cambio social: vivir solo es cada vez más común, y herramientas como esta buscan ofrecer un respaldo mínimo para quienes no tienen compañía cercana, abordando un tema que muchos prefieren no nombrar.