"¿Estás muerto?": cómo funciona la polémica app para avisar que una persona sigue viva

El crecimiento de la aplicación está vinculado al aumento de hogares unipersonales: según datos del medio estatal Global Times, para 2030 podrían existir hasta 200 millones de personas viviendo solas en China.

La app se describe como una “compañera de seguridad” para trabajadores, estudiantes o cualquier persona que haya elegido o se haya visto obligada a vivir sola.

"Estás muerto?": el curioso nombre que se eligió para la app

app-china

El nombre en chino, “Si-le-ma”, es un juego de palabras con una popular app de entrega de comida, combinando humor negro con un tema delicado.

Algunos usuarios consideran que el título puede resultar chocante, sobre todo para personas mayores, mientras que otros opinan que ayuda a enfrentar de manera directa la realidad de la soledad.

Los creadores ya analizan expandir la aplicación hacia personas mayores, un segmento clave en China, donde el 20% de la población supera los 60 años. El fenómeno evidencia un cambio social: vivir solo es cada vez más común, y herramientas como esta buscan ofrecer un respaldo mínimo para quienes no tienen compañía cercana, abordando un tema que muchos prefieren no nombrar.