En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
App
China
Tecnología

"¿Estás muerto?": cómo funciona la polémica app para avisar que una persona sigue viva

En las últimos días, la polémica aplicación se volvió un verdadero furor en descargas.

Cada 48 horas

Cada 48 horas, los usuarios de “¿Estás muerto?” deben confirmar que están bien; si no lo hacen, la app alerta automáticamente a un contacto de emergencia.

¿Estás muerto?” es una polémica aplicación lanzada recientemente en China para personas que viven solas, cuya función principal es informar a un contacto de emergencia que se encuentran bien.

Leé también ¿Cómo podés evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp sin tu permiso?
¿Cómo podés evitar que te agreguen a grupos de WhatsApp sin tu permiso? (Foto: Archivo)

Cada dos días, los usuarios deben abrir la app y pulsar un botón para dar señales de vida; si no lo hacen, se envía automáticamente una notificación a familiares o amigos.

Aunque se lanzó en mayo del año pasado con escasa repercusión, en las últimas semanas su popularidad explotó especialmente entre jóvenes que habitan grandes ciudades y se convirtió en la app de pago más descargada del país.

Inicialmente gratuita, ahora cuesta 8 yuanes (alrededor de 1,15 dólares) y figura en rankings de apps de utilidad en Estados Unidos, Australia, Singapur, España y Hong Kong, impulsada en gran parte por chinos que viven en el exterior.

El crecimiento de la aplicación está vinculado al aumento de hogares unipersonales: según datos del medio estatal Global Times, para 2030 podrían existir hasta 200 millones de personas viviendo solas en China.

La app se describe como una “compañera de seguridad” para trabajadores, estudiantes o cualquier persona que haya elegido o se haya visto obligada a vivir sola.

"Estás muerto?": el curioso nombre que se eligió para la app

app-china

El nombre en chino, “Si-le-ma”, es un juego de palabras con una popular app de entrega de comida, combinando humor negro con un tema delicado.

Algunos usuarios consideran que el título puede resultar chocante, sobre todo para personas mayores, mientras que otros opinan que ayuda a enfrentar de manera directa la realidad de la soledad.

Los creadores ya analizan expandir la aplicación hacia personas mayores, un segmento clave en China, donde el 20% de la población supera los 60 años. El fenómeno evidencia un cambio social: vivir solo es cada vez más común, y herramientas como esta buscan ofrecer un respaldo mínimo para quienes no tienen compañía cercana, abordando un tema que muchos prefieren no nombrar.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
App China Muertos
Notas relacionadas
WhatsApp lleva tus chats en grupo a otro nivel con las nuevas etiquetas de miembro, stickers de texto y más
Qué significa el emoji del unicornio en WhatsApp y cómo usarlo correctamente
No tires más la yerba del mate, tenés un tesoro en tu casa: el método casero para reutilizarla

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar