Carmen Barbieri se refirió a la feroz interna con Eugenia Tobal por su llegada a El Nueve

"Una de las últimas llegadas a Canal 9 fue la de Eugenia Tobal... Qué te pareció?", fue la pregunta al hueso del cronista intruso, a lo que Barbieri respondió con fina ironía: "Me parece bárbaro, es una decisión del canal y está bien que venga otra gente. Se va una, viene otra... Tienen todas trabajo por suerte. Me parece bárbaro".

Tras ello, fue inevitable recordarle lo ocurrido con Hogar, dulce hogar, donde Tobal habría bajado a su hijo de la co-conducción al argumentar que "no era un perfil para que trabaje con ella". Allí, una vez más Barbieri apeló a la diplomacia al deslizar: "Me había olvidado de eso", y sobre si hay tensión entre ellas, lo negó de plano. "No, no... para nada. Hoy estuve en maquillaje con ella charlando", coincidió con las declaraciones de la otra parte en cuestión.

Asimismo, sobre si tuvo buena onda, Carmen fue tajante: "¡Sí!, re buena onda. Estaba con su hija hermosa", y remarcó que la sintonía entre ellas fue la mejor.

En tanto, cuando el cronista le recordó aquel episodio al que había hecho mención al comienzo de la nota, Barbieri fue sincera: "¿Cómo olvidarlo? Se quedó sin trabajo Fede", recordó y acto seguido confió que en el momento le dio "bronca" porque "era lo único que tenía" su hijo como oferta laboral. "En ese momento jodió un poquito, pero no por ella", remarcó la conductora mientras recordó que ya habían hecho el piloto de aquel programa, por lo que le dolió que su hijo se quedase sin trabajo.

No obstante, Barbieri salió del paso airosa asegurando que ése es un tema de Federico y remarcó que no tiene nada contra Tobal. "Contra nadie tengo nada, a nadie le guardo rencor", concluyó ya sin ánimos de confrontar con nadie del ambiente televisivo.

Carmen Barbieri

Por qué Carmen Barbieri incomodó a su hijo Fede Bal y su actual pareja Evelyn Botto

Fede Bal y Evelyn Botto ya no ocultan su relación. Después de pasar las fiestas juntos en Nueva York, la pareja volvió a sus compromisos laborales y se vio envuelta en un divertido y algo incómodo momento durante un móvil en vivo con Carmen Barbieri desde Mar del Plata.

Con su característico humor ácido y directo, la capocómica inició la transmisión con un reproche a su hijo: “Hola, hijo. Te escapabas y no me dabas la nota. Me tuve que arrodillar”, comentó en Con Carmen (El Nueve), refiriéndose a la insistencia que debió hacer para que Fede accediera a salir al aire. Entre risas, él intentó suavizar la situación: “Nunca me voy a escapar en la vida de vos, mamá. Solamente que hay mucha gente”.

Carmen, lejos de quedarse tranquila, siguió con la dramatización cuando Evelyn se alejó para sacarse fotos con fans: “Estoy un poco desesperada porque Eve se fue y no me quieren dar la nota. ¿Algún problema personal conmigo?” Ante el momento, Fede terminó gritándole en plena calle: “¡Evelyn, tu suegra está en vivo ahora y está enojada!”

Poco después, Evelyn se sumó al móvil para calmar los ánimos: “Estamos rebien. Venimos de hacer una nota relinda en Olga, compartiendo el verano después de un viaje relindo y de pasar Navidad”. Carmen no perdió oportunidad para una chicana más: “¿Va a haber lugar cuando yo vaya? No en la misma cama, digo en una habitación”. La actriz respondió con rapidez: “Siempre hay lugar para vos”, aclarando además que todavía no convive con Fede y que vive con compañeros del streaming.

El tono se relajó cuando Carmen se ofreció a cocinarles y Evelyn contestó con humor: “Yo estoy para un pastel de papas”. La conductora incluso pidió un gesto romántico de la pareja frente a cámara: “Me encanta esta pareja… Dense un pico. Lo que más deseo es que sean felices los chicos”.

El momento más picante, sin embargo, llegó fuera del aire. Carmen agradeció a su notera Julieta Roque, la misma periodista con quien Fede había sido visto besándose en un after de los Martín Fierro 2025, y comentó sin filtro: “Qué laburo, Juli. Hay que estar ahí y ser la ex”, rematando entre risas con un autocrítico: “¡Qué mala!”.